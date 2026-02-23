Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon sprovedenih operativnih radnji, podneće krivičnu prijavu protiv Čedomira Jovanovića zbog sumnje da je izvršilo krivično delo nasilničko ponašanje.

Kako se saznaje nadležni javni tužilac je, nakon uvida u dokaze i policijske izveštaje, naložio procesuiranje osumnjičenog po članu 344 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika.

Teži oblik krivičnog dela

S obzirom na to da se Jovanović tereti po stavu 2 pomenutog člana, to ukazuje na teži oblik nasilničkog ponašanja. Prema zakonskim odredbama, ovaj stav se primenjuje ukoliko je delo izvršeno u grupi, ako je nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana.

Dalji tok postupka

Iz tužilaštva je potvrđeno da će se proces voditi u redovnom postupku. To podrazumeva da će u narednom periodu biti preduzete sve neophodne dokazne radnje, uključujući:

Saslušanje osumnjičenog;

Ispitivanje svedoka i oštećenih strana;

Prikupljanje materijalnih dokaza i eventualnih snimaka video-nadzora.

Nakon što se kompletira dokazni materijal, javni tužilac će doneti konačnu odluku o podizanju optužnog predloga ili eventualnom odbačaju prijave, u skladu sa zakonom.

Čeda dao iskaz policiji

Političar Čedomir Jovanović dao je iskaz u policijskoj stanici Savski venac. Čeda je za Kurir otkrio sve detalje tuče.

- Kad se sve to meni desilo, razmišljam zašto se to meni desilo. To je krst koji nosim i ne bih da se menjam. Pozvao me je prijatelj juče da popijemo kafu. Ušli smo u kafić u kom se okupljaju advokati. Seli smo za sto, ja sam u onoj gužvi krenuo do šanka da uzmem još jedno piće. Jedan čovek mi je rekao "Čedo, zdravo", a drugi je krenuo da me vređa. Uglavnom su bile uvrede na račun dece, moje Jelene. Barabe očekujem oko 3 ujutru, a ne oko Palate pravde - rekao je Čeda.