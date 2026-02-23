Slušaj vest

Tony Cetinski oduševio je publiku novim video spotom za aktuelni singl „Budi mi sreća“, koji je već u prvim danima od objavljivanja ostvario izuzetan uspeh. Na zvaničnom YouTube kanalu spot je za nedelju dana zabeležio skoro milion pregleda, potvrđujući snažnu emociju i povezanost koju publika oseća sa ovom pesmom.

Vizuelna realizacija donosi intimnije i toplije poglavlje već voljene numere, a posebnu težinu celom projektu daje pojavljivanje njegove supruge, Dubravke Cetinski. Njihova prirodna hemija pred kamerama dodatno naglašava centralnu poruku pesme – ljubav kao sigurno utočište i najveću životnu snagu.

Spot je sniman na tajnoj lokaciji u Italiji, u ambijentu koji spaja eleganciju i mediteransku toplinu, dok režiju potpisuje Paolo Gentilini, čiji je prepoznatljiv vizuelni rukopis dodatno istakao emotivnu dubinu i suptilnost same pesme. Objavljivanje numere na Dan zaljubljenih dalo je projektu još snažniju simboliku i dodatnu emotivnu dimenziju.

Foto: Promo

Autor muzike i teksta je Mlađan Dinkić, dok aranžman i muzičku produkciju potpisuje Saša Milošević Mare. „Budi mi sreća“ predstavlja savremeni ljubavni zapis pretočen u snažan audio-vizuelni doživljaj, još jednom potvrđujući zašto Tony Cetinski decenijama važi za jedno od najcenjenijih i najvoljenijih imena regionalne pop scene.

Publika je spot dočekala sa velikim oduševljenjem, o čemu svedoče brojni komentari ispod videa. Posebno se izdvaja poruka jednog 91-godišnjeg slušaoca koji je istakao da ga je pesma podsetila na romantična vremena mladosti i festivale poput San Rema i Opatije, naglašavajući da su muzika, tekst i video „fantastični“. Emotivne reakcije nastavile su da pristižu, a mnogi su kao najupečatljiviji stih izdvojili rečenicu: „A ja samo želim da sam tebe dostojan“, ocenjujući je kao snažan izraz iskrene ljubavi i poštovanja.

Nakon tri rasprodata koncerta u Sava Centar u novembru, Tony Cetinski nastavlja koncertnu turneju i obraduje publiku u Novom Sadu. Naime, 8. marta održaće veliki koncert u SPENS, gde će dame, ali i svi ljubitelji njegove muzike, imati priliku da uživaju u večeri ispunjenoj emocijama, bezvremenskim hitovima i posebnom atmosferom kakvu samo Tony zna da priredi.