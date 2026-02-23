Slušaj vest

Mia Borisavljević odrasla je u domu bake i deke, dok je roditelje viđala samo vikendom.

Kako je jednom prilikom govorila, u rodnom Valjevu je imala lepo detinjstvo koje je provela sa sestrom.

Vikendom išla kod mame i tate

Pevačica je otkrila da je za vaspitanje i disciplinu bila zadužena baka.

- Mene su više vaspitavali baka i deka nego roditelji. Roditelji su radili i tokom cele nedelje bismo sestra i ja bila kod bake i deke, dok bismo samo vikendom išle kući kod mame i tate.

111598-240202.02-50-37-02.still002.jpg
Foto: Kurir Televizija

Kako ističe, baka koja ih je odgajala bila je striktna i veoma stroga, ali Mia je otkrila da se iza čvrstog stava i strogog vaspitanja krije tužna priča.

- Moja baka je bila dete bez roditelja i odrastala je u internatu, zato je i imala tu strogu disciplinu. Bila nam je strah i trepet, jer ona kad lupi šakom o sto to je bio kraj - ispričala je pevačica.

Red, rad i disciplina

Odmah po ustajanju raspremao se krevet, slagale su se stvari i sve se vraćalo na svoje mesto. Kako je baka bila učiteljica po zanimanju, jednu stvar nije nikako mogla da dozvoli za svoje unuke.

Mia Borisavljević nekad i sad Foto: Privatna Arhiva, Kurir štampano, Damir Dervišagić

- Učilo se pisanje, čitanje, ma sve. Nisam smela da krenem u prvi razred, a da ne znam te stvari. Tako sam bila u školi prvi đak koji je dobio člansku kartu biblioteke - rekla je Borisavljevićeva.

Estrada i privatni biznis

Atraktivni izgled i zanimljive pesme učinilu su Miu poznatom, davne 2008. godine. Pevačica je nakon udaje i dece odlučila da se na neko vreme povuče iz sveta šou-biznisa, a onda je sa svojim suprugom pokrenula privatni biznis. Da je disciplina i vaspitanje njene bake urodilo plodom govore poslovni uspesi na oba polja.

Mia Borisavljević sa Bojanom Grujićem nekad i sad Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

Svoje fitnes centre pevačica je proširila širom Srbije, koji kako je nedavno izjavila prete da nadmaše uspeh njene dosadašnje muzičke karijere. 

Ne propustiteStars"TAKVA FUKARA JOŠ SE NIJE RODILA" Mia Borisavljević sve iznenadila: Već mesec dana spavam sama
img-9850.jpg
StarsKAMIONI, RESTORANI, PLANTAŽE, NEKRETNINE Njima je love od muzike malo: Ovo su privatni biznisi estradnjaka od kojih dodatno zarađuju
stars-1.jpg
StarsKOME SMETA JAKA MIA BORISAVLJEVIĆ? Ima pola miliona pratilaca, sad nude 200 dinara za nove?! Pevačica poručuje da je sve PREVARA
Mia Borisavljević
StarsMIA BORISAVLJEVIĆ NAKON DVA POROĐAJA IZGLEDA KAO MILION DOLARA! Sada objavila fotku sa ćerkicama i oduševila sve
Mia Borisavljević u Dubaiju