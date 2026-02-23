Slušaj vest

Mia Borisavljević odrasla je u domu bake i deke, dok je roditelje viđala samo vikendom.

Kako je jednom prilikom govorila, u rodnom Valjevu je imala lepo detinjstvo koje je provela sa sestrom.

Vikendom išla kod mame i tate

Pevačica je otkrila da je za vaspitanje i disciplinu bila zadužena baka.

- Mene su više vaspitavali baka i deka nego roditelji. Roditelji su radili i tokom cele nedelje bismo sestra i ja bila kod bake i deke, dok bismo samo vikendom išle kući kod mame i tate.

Kako ističe, baka koja ih je odgajala bila je striktna i veoma stroga, ali Mia je otkrila da se iza čvrstog stava i strogog vaspitanja krije tužna priča.

- Moja baka je bila dete bez roditelja i odrastala je u internatu, zato je i imala tu strogu disciplinu. Bila nam je strah i trepet, jer ona kad lupi šakom o sto to je bio kraj - ispričala je pevačica.

Red, rad i disciplina

Odmah po ustajanju raspremao se krevet, slagale su se stvari i sve se vraćalo na svoje mesto. Kako je baka bila učiteljica po zanimanju, jednu stvar nije nikako mogla da dozvoli za svoje unuke.

- Učilo se pisanje, čitanje, ma sve. Nisam smela da krenem u prvi razred, a da ne znam te stvari. Tako sam bila u školi prvi đak koji je dobio člansku kartu biblioteke - rekla je Borisavljevićeva.

Estrada i privatni biznis

Atraktivni izgled i zanimljive pesme učinilu su Miu poznatom, davne 2008. godine. Pevačica je nakon udaje i dece odlučila da se na neko vreme povuče iz sveta šou-biznisa, a onda je sa svojim suprugom pokrenula privatni biznis. Da je disciplina i vaspitanje njene bake urodilo plodom govore poslovni uspesi na oba polja.

