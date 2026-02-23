Slušaj vest

Vesna Đogani i Đole Đogani već duže od dve decenije su zajedno i imaju dvoje dece, a upravo zato što važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, vest o njihovom navodnom razvodu mnoge je ostavila u šoku. Ni denseru zbog ove informacije nije bilo svejedno, te se oglasio za Kurir i oštro demantovao tvrdnje o razlazu s nevenčanom suprugom Vesnom.

Kako je istakao, on i Vesna su se prethodne večeri vratili iz Madrida, gde su proveli četiri, kako kaže, predivna dana. Par je uživao u romantičnom putovanju, kojim su obeležili 25 godina zajedničkog života.

- Grad je san snova, prelep, čist, ljudi su kulturni i gostoljubivi. Proveli smo četiri predivna dana. Vreme je bilo sunčano, pravo prolećno. Svaka ulica priča svoju priču, more ljudi, a kao da smo bili sami, niko nikome ne smeta, svi nasmejani i dobronamerni. Osmesi i radost na sve strane. Vesna i ja smo uživali u svakom segmentu- poručio je Đogani.

Par je bio smešten u hotelu u centru Madrida, gde su, kako navodi, uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, od školjki i gambora do rižota, uz vrhunska vina. Večeri su, kaže, upotpunjavali šampanjcem u lobiju hotela i romantičnom atmosferom.

- Proslavili smo 25 godina našeg zajedničkog života, ili kako vi to zovete, braka. Vama, novinarima, hvala što ste nam na ovaj način ‘čestitali’ godišnjicu - zaključio je Đole.

