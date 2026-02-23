OVO JE MUŽ DEE ĐURĐEVIĆ! Voditeljka objavila fotografiju sa Lazarom, prvi put otkrila njegovo pravo lice (FOTO)
Dea Đurđević je udlala se za vikend za Lazara s kojim čeka dete. Voditeljka je umesto venčanice na svom venčanju imala belo odelo, a na njenom Instagram nalogu osvanula je prva fotografija sa suprugom.
Kako su preneli mediji, Dea je uzela Lazarevo prezime.
Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi.
Dea i Lazar su se prvi put bili zaljubljeni u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt. Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.
Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.
Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.