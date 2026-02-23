Slušaj vest

Dea Đurđević je udlala se za vikend za Lazara s kojim čeka dete. Voditeljka je umesto venčanice na svom venčanju imala belo odelo, a na njenom Instagram nalogu osvanula je prva fotografija sa suprugom.

Kako su preneli mediji, Dea je uzela Lazarevo prezime.

Dea Đurđević i suprug Lazar Foto: Printsceeen

Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi.

Dea i Lazar su se prvi put bili zaljubljeni u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt. Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen Instagram, Kurir TV, Printscreen/Instagram

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da u 2026. godini postanu roditelji.