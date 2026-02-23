Slušaj vest

Nakon što se voditeljka Dea Đurđević udala u strogoj tajnosti, oglasio se Mladen Mijatović, voditelj televizije Pink i bivši emotivni Dein emotivni partner.

"Ona živi svoj život"

Dea Đurđević i Mladen Mijatović bili su u vezi 10 godina, a poznati novinar je sada priznao da o svojoj bivšoj dragoj ima samo reči hvale.

Mladen Mijatović, novinar Foto: Kurir Televizija

- Ne bih to komentarisao, ali svakako je lepo sve što joj se dešava, o njoj mogu da kažem sve u superlativu. Mi nismo u kontaktu, ona živi svoj život, ja svoj. Na poslu je ne viđam, jer je ona sada na trudničkom, što je isto prelepo - rekao je Mladen Mijatović za domaće medije.

Podsetimo, Dea Đurđević udala se 22. februara 2026. za partnera Lazara Petrovića. Ona je sada i otkrila pol bebe.

"Mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju"

- Odlučili smo da naš brak započnemo tiho, tako da smo se venčali u krugu najbližih, na jednom intimnom građanskom venčanju. Bilo je prelepo i upravo onako kako smo želeli - mirno, iskreno i ispunjeno ljubavlju rekla je Dea za Pink.rs, a potom je dodala:

1/7 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printsceeen, Instagram

- Veliko slavlje planiramo nakon rođenja naše devojčice, kada ćemo tu radost podeliti sa širom porodicom i prijateljima.

kurir/telegraf