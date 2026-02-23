Đani je stigao na snimanje 'Pinkovih zvezda' umesto Zorice Brunclik i otkrio da se nije čuo s njom.
ĐANI STIGAO NA SNIMANJE UMESTO ZORICE BRUNCLIK! Otkrio da li se čuo s pevačicom
Radiša Trajković Đani na snimanje "Pinkovih zvezda" došao je kao kao zamena za Zoricu Brunclik. Naime, Brunclikova je preskočila i ovo snimanje, a na pitanje novinara da li se čuo sa Zoricim, Đani je bio jasan i kratak.
- Nisam se iskreno čuo s njom, nisam ni bio tu... - rekao je Đani.
Zorica Brunclik ponovo u igri Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Na pitanje kako je ona, jer se pričalo da ima zdravstvenih problema, pevač je rekao:
- Nisam ni znao šta se sve izdešavalo... Zvaću je ovih dana.
