Radiša Trajković Đani na snimanje "Pinkovih zvezda" došao je kao kao zamena za Zoricu Brunclik. Naime, Brunclikova je preskočila i ovo snimanje, a na pitanje novinara da li se čuo sa Zoricim, Đani je bio jasan i kratak.

- Nisam se iskreno čuo s njom, nisam ni bio tu... - rekao je Đani.

Na pitanje kako je ona, jer se pričalo da ima zdravstvenih problema, pevač je rekao: