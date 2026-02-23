Slušaj vest

O životu i uspesima koje je postigao, "Grand produkcija" snimila je film o osnivaču Saši Popoviću, koji će biti premijerno prikazan 28. februara na dan godišnjice njegove smrti.

Sada su pušteni prvi kadrovi prvog dela dokumentarca u kojem njegova udovica Suzana u suzama pričao o njemu.

- Da je on, koji je pun energije, pun života, pun radosti i pun ljubavi i da on ima takvu bolest - ispričala je Suzana u suzama.

Inače, pojedine javne ličnosti i pevači su se oglašavali na ovu temu, i to zato što nisu pozvani da govore o Popoviću.

Suzana otkrila ko će se pojaviti u filmu

U filmu će, pored brojnih kolega, prijatelja i saradnika, učestvovati i članovi Popovićeve porodice, koji će govoriti o njegovom privatnom životu, radu i svemu što je obeležilo njegovu karijeru.

- Jako mi je teško i veoma bolno. Naravno da ćemo svi biti u dokumentarnom filmu o mom Saletu, mi smo njegova porodica. Za sada ne bih ništa više govorila, uskoro ćete imati priliku da pogledate film. Hvala vam na razumevanju - poručila je Suzana.

