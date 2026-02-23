Slušaj vest

Vesna Đogani oglasila se za medije nakon vesti da se ona i Đole Đogani razvode i otkrila da li je denseru spakovala kofere i izbacila ga iz stana.

"Nije istina da sam ga izbacila"

Nakon navodne bračne krize Vesna se oglasila i negirala da je došlo do razvoda, kao i da da Đoletu nije spakovala kofere.

- Šta da vam kažem, nije istina da sam ga izbacila iz stana. Meni to nije vredno komentarisanja. Živim i radim sa Đoletom 20 godina. Juče nas pozdravljao ceo avion. Rekli su nam: "Lepo slavite razvod" - rekla je Vesna i dodala:

- Ja znam da smo Đole i ja javne ličnosti. E, sad da li je meni mir u kući, da li je meni lepo kod kuće to je sve život i nisu sve stvari za javnost. Ja sam transparentna, ne volim kada se neko svađa, raspravlja, rastaje, jeste to sastavni deo života. Ne znam odakle ideja. Nema trzavica, jako smo u poslu, u velikim smo obavezama.

Pevačica je progovorila i o spekulaijama da mu je spakovala kofere i izbacila ga iz porodičnog stana.

- Ja Đoletu ne pakujem kofere. Svako se pakuje sam za sebe. Nas dvoje tako funkcionišemo. Mi imamo neke naše interne fore. Što više su ljudi stalno zajedno i sve zajedno, suprotno je. Mi najnormalnije provodimo vreme - rekla je Vesna.

Prva izjava Đoleta Đoganija

Par je bio smešten u hotelu u centru Madrida, gde su, kako navodi, uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi, od školjki i gambora do rižota, uz vrhunska vina. Večeri su, kaže, upotpunjavali šampanjcem u lobiju hotela i romantičnom atmosferom.

- Proslavili smo 25 godina našeg zajedničkog života, ili kako vi to zovete, braka. Vama, novinarima, hvala što ste nam na ovaj način ‘čestitali’ godišnjicu - zaključio je Đole.

