Danas se snima nova emisija "Zvezda Granda", a članica žirija Ana Bekuta  bila je raspoložena i voljna za nove radne pobede, a kratko je prokomentarisala aktuelnosti u njenom životu.

- Moram da budem lepa, snimanje je. Nisam još gotova, moram da se našminkam, nemojte me zadržavati, mora moja Aleks da me ulepša - rekla je Ana, a onda se osvrnula na koncert koji je imala u Zagrebu.

- To je savršeno bilo u Zagrebu, ubiram plodove svog četrdesetogodišnjeg rada - rekla je ona kroz osmeh.

Ana Bekuta
Ana Bekuta Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ana Bekuta učestvovala je u snimanju dokumentarca o Saši Popoviću, a na pitanje kako je podnela period bez njega i kako je izgledalo snimanje rekla je:

- Ja sam imala emotivni slom, odlično znam kako to ide i kako je tužno i teško. Nemojte da me rastužujete sad pred snimanje, imam dva divna kandidata sada - rekla je pevačica, aludirajući na to koliko je teško podnela smrt partnera Milutina Mrkonjića.

Kurir/Blic

