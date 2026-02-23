Slušaj vest

Jedna od najpopularnijih pevačica u regionu, simbol energije i autentičnog stila, Indira Forza, bivša pevačica čuvene grupe Colonija, danas je na press konferenciji u klubu Lisabon najavila i treći koncert u mts Dvorani, pa će tako pevati Beograđanima 13. 14. i 15. marta.Posle 30 godina karijere i dalje pleni svojim originalnim stilom, što su medijske ekipe mogle da se uvere danas, a ono što je izdvaja od ostalih je upravo prodoran i jedinstven glas i veliki broj hitova, koje spektar generacija zna napamet.

Njene pesme se svakodnevno vrte na beogradskim radio stanicama, a publika je ovde obožava. Kako kaže, to joj sve izuzetno znači i imponuje:To su pesme koje su na neki način, evergreen. „Oduzimaš mi dah“, „Plamen ljubavi“, „Za tvoje snene oči“... To su pesme kojeljude vraćaju u neka bolja, lepša, bezbrižnija vremena. Divno je, ja ove koncerte jako volim! Volim pevati i na svadbama, volim pevati svuda, ali kad dođeš na svadbu, gde te ti ljudi požele imati kao gosta, onda su se zasigurno zaljubljivali uz moje pesme, ljubili su se, ženili su se, plakali su... Sigurno su to radili. Tako da, mogu biti samo sretna. Imam snage, imam energije, jeste da malo u ovim godinama „škripuckaju“ i kolena i leđa i tako dalje, ali ne dam se ja, još imam puno toga lepog dati ovoj publici. Kao što vidite, to je ta energija, kaže Indira i dodaje: " Nema veće sreće nego kada si prisutan i nakon 30 godina muzičke karijere. Dolaze i neki novi trendovi, neki novi mladi ljudi, to je sve lepo, oni slušaju možda neku malo drugačiju muziku, ali divno mi je jer moje pesme pevaju o ljubavi, „catchy“ su, interesantne, ali imaju tu neku emociju. Koncerti u mts-u, na kraju krajeva, nisu obični koncerti, to su koncerti ljubavi, emocije i zajedništva", ističe puna elana i energije Indira Forza.

Podsetimo, Indira Forza i dalje aktivno nastupa širom regiona i poznata je po tome da se za njene koncerte uvek traži karta više. Vlasnica je brojnih priznanja i festivalskih nagrada, ali kako voli da kaže „za nju je najveća životna nagrada upravo publika": Apsolutno, ja iza toga stojim. Nedavno sam bila na jednom događaju gde su se delile nagrade, i mislim lepo je primiti nagradu, ali ja se onako složim i gledam – mislim u sebi: „Moja najveća nagrada je publika“. Nagrade staviš na stalažicu, gledaš ih i to je to, ali kad publika dođe, kad se ta energija stvori, meni i publici – to je neprocenjivo. Jedva čekam 13. mart!", ushićeno će Indira. Za 13. i 14. mart pripremila je neke od najvećih hitova koje su obeležile doba grupe Colonija poput "Sve oko mene je grijeh", "Za tvoje oči", "Sexy body", "Svijet voli pobjednike", do solo pesama po kojima je poznata, kao što su "Dođi", "Greška mog života", "Atlantida" i "Nema dilema". Ipak ističe da joj je osim dobrih pesama koje svakako poseduje, za dobar koncert najvažnije: "Ja se trudim da moj koncert svaki bude dobar. Kod mene nema sedenja, kod mene je samo ples. Ta sinergija mene i publike – ja im dajem srce, ne 100%, nego 1000%. Moguće je da u mojoj publici neko sedi, ali vrlo kratko. Ja sve posmatram. Da ih ima 500, 1000 ili 2000... tamo negde u 15. redu ako vidim da neko baš nije zainteresovan – „dođi, dođi ti ovamo!“. Možda neko voli onako da sluša na početku, pa se razigra, ali definitivno se svi razigraju," zaključuje Forza. Jedno je sigurno, u mts Dvorani publiku očekuje prava žurka, a spektakl emocija i energije sigurno će se pamtiti dugo, dugo!