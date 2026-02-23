Slušaj vest

Desingerica se pojavio na snimanju Pinkovih zvezda i prokomentarisao haos koji je nastao oko njegovog nedavnog nastupa i osuda zbog životinje.

"Ljudi su retardi"

Reper je ponovio da nije odgovoran za ponašanje svoje publike i ljudi koji su punoletni.

- Nisam ja doneo. Ne mogu ja da vaspitavam ljude i objašavam šta ko treba da radi. Ljudi su generalno retardi. Sva sreća takvi su u manjini. Svi ko zombiji: "Desingerica zlostavlja...". Pogledajte malo, pročitajte... - govorio je reper i dodao:

Jelena stala u odbranu Desingerice i za jagnje i za Kemisa

"Poljubio sam i prekrstio"

- Lako je govoriti šta ko treba da radi, ja se nikome ne mešam. Svako ima posledice za nešto što uradi. Punoletan čovek doneo je svoju ovcu, jagnje... On je taj koji je odgovoran, doneo je, ja sam iskreno bio u šoku. Ali mene kad počnu da nerviraju, ja onda namerno... Ja sam poljubio, kao prekstio, nisam u trenutku znao ni šta treba da radim. Ovo im je previše a kad ližu prste u pečenjari tad im je slatko, sve licemeri - govorio je Desingerica.

Osvrnuo se i na skandal sa istaknutim umetnikom i virtrouzom na harmonici Miroljubom Aranđelovićem Kemišem koji je nakon njegovih provokativnih izjava napustio snimanje.

Na pitanje da li smatra da je preterao, reper je samo kratko rekao:

- Ne.