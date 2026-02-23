Slušaj vest

Jelena Karleuša ispred studija u Šimanovcima srela je Dragomira Despića Desingericu dok je razgovarao s mnovinarima. Oni su se srdačno pozdravili, a onda ju je on upitao šta bi ona uradila da su kao i njemu doneli jagnje na nastup.

- Istog momenta bih ga uzela i odnela kući - rekla je Jelena i nastavila:

- Moram da stanem u odbranu našeg druga, pa da kažem da svi ti koji se licemerno zgražavaju, tu životinju bi odneli i pojeli. Ne jedite meso, ja sam za to. Svakako sam protiv toga da se životinje zlostavljaju, ali ti si doveden u neprijatnu situaciju - obratila se Jelena Desingerici.

Jelena je dala i svoje mišljenje o svemu što se dogodilo između Despića i Miroljuba Aranđelovića Kemiša u prethodnoj epizodi "Pinkovih zvezda", kada je čuveni umetnik napustio emisiju zbog treperovog ponašanja.

- Moram da kažem da je to najgledanija emisija od početka sezone i da je to realno bilo jako duhovito jer svi su zapamtili to Zoroljub. Malo sam se iznenadila što je Kemiš tako osetljiv.

U nedelju se navršava godinu dana od smrti Saše Popovića i tim povodom biće emitovan dokumentarni film o njemu. da li ćeš ići na groblje i imaš li neke detalje o filmu

- Ja sam, da tako kažem, dala svoj mali doprinos kada je reč o tome. Pričala sam o Saši, nisam mogla mnogo ni da pričam jer sam se baš potresla. Saša je inače sahranjen neposredno pored moje majke, i sahranjen je isti dan kada je i moja majka. Tako da sam stalno pored Sašinog groba i kod moje majke.

Njene ćerke Atina i Nika bile su sa tatom na putovanju, a Jelena je otkrila kako su se provele.

-Vratile su se sinoć, bilo im je super i tako.