Vest o navodnom razvodu Vesne i Đoleta Đoganija odjeknula je poput bombe u domaćim medijima i na društvenim mrežama, izazvavši lavinu komentara i spekulacija.

Par koji već više od dve i po decenije važi za jedan od najstabilnijih i najskladnijih na javnoj sceni iznenadio je mnoge samom činjenicom da se njihova imena dovode u kontekst razvoda. Upravo zbog dugogodišnje ljubavi, zajedničkog rada i skladnog porodičnog života, malo ko je poverovao u priče o krahu njihove veze.

Vikend putovanje

Ipak, kako to obično biva kad su javne ličnosti u pitanju, glasine su se brzo proširile. Pojedini su tvrdili da su im odnosi zahladneli, drugi su nagađali o poslovnim nesuglasicama, dok su treći išli toliko daleko da su pominjali i navodne treće osobe. Međutim, Đole je odlučio da stane na put spekulacijama i javno se oglasi.

U izjavi za Kurir oštro je demantovao tvrdnje o razvodu i istakao da su on i Vesna u nedelju uveče doputovali iz Madrida, gde su proveli četiri dana ispunjena romantikom, osmesima i lepim uspomenama. Putovanje je, kako kaže, imalo poseban značaj jer su obeležili 25 godina zajedničkog života.

- Grad je san snova, prelep i čist, ljudi su kulturni i gostoljubivi. Vreme nas je poslužilo, bilo je sunčano, pravo prolećno. Šetali smo ulicama, obilazili znamenitosti, uživali u atmosferi. Svaka ulica ima svoju energiju, a iako je bilo mnogo ljudi, imali smo osećaj kao da smo sami. Vesna i ja smo zaista uživali u svakom trenutku - poručio je Đole.

Par je odseo u luksuznom hotelu u samom centru grada, odakle su svakodnevno obilazili najpoznatije gradske atrakcije, ali i skrivene kutke španske prestonice. Posebno su uživali u gastronomiji i probali su sve - od svežih školjki i gambora, preko rižota s morskim plodovima, do vrhunskih vina karakterističnih za to podneblje. Večeri su, kako Đole kaže, provodili u romantičnoj atmosferi uz čašu šampanjca, prisećajući se zajedničkih početaka, izazova koje su savladali i uspeha koje su zajedno gradili.

- Proslavili smo 25 godina zajedničkog života ili, kako vi to zovete, braka. Vama novinarima hvala što ste nam na ovaj način "čestitali" godišnjicu - rekao je uz osmeh, jasno aludirajući na medijske napise.

Đole i Vesna Đogani



Da među njima nema trzavica, svedoče i fotografije i snimci koje je dostavio našoj medijskoj kući. Na njima se vidi nasmejan i zagrljen par, opušten i vidno srećan. Njihova energija, kako kažu bliski prijatelji, nije se promenila godinama i dalje su jedno drugom najveća podrška - kako privatno, tako i poslovno.

Ekipa novinara obišla je deo Novog Beograda u kojem Vesna i Đole žive. Komšije su bile iznenađene vestima o razvodu i gotovo jednoglasno su poručile da u takve priče ne veruju.

- Videla sam ih u četvrtak, imali su kofere, pretpostavila sam da negde putuju. Delovali su potpuno normalno, nasmejano. Ne verujem da se razvode - rekla je jedna komšinica.

O njima je imala samo reči hvale.

- Uvek su ljubazni, kulturni i raspoloženi. Deca su im vaspitana i fina. Nikada nismo imali nikakav problem s njima. To su vredni i porodični ljudi. Ne verujem u te priče, mislim da im to neko podmeće - dodala je.

Vesna Đogani Izvor: Privatna arhiva

Denser tokom jučerašnjeg dana nije izlazio iz stana dok su novinarske ekipe bile prisutne ispred zgrade u kojoj živi s porodicom.

Poznati estradni par već decenijama je prisutan na muzičkoj sceni i iza sebe ima brojne hitove, nastupe i turneje širom regiona i dijaspore. Važe za jedan od najtraženijih muzičkih tandema, a njihov kalendar je tokom cele godine ispunjen nastupima, posebno u inostranstvu, gde uživaju veliku popularnost.

Mudro ulaganje

Iako danas uživaju u plodovima svog rada, nikad nisu krili da su na početku karijere živeli skromno. O tim danima često govore s ponosom, ističući da su ih upravo zajednički trud, rad i vera jedno u drugo doveli do stabilnosti koju danas imaju. Kako su mediji ranije pisali, deo svojih prihoda mudro su ulagali u nekretnine širom zemlje, obezbeđujući sigurnu budućnost za svoju porodicu.

Uprkos čestim spekulacijama kojima su javne ličnosti neretko izložene, čini se da Vesna i Đole ostaju dosledni sebi - okrenuti porodici, poslu i međusobnoj podršci. Njihova priča, duga četvrt veka, dobija još jedno poglavlje u kojem ljubav i zajedništvo, bar prema njihovim rečima i postupcima, i dalje imaju glavnu ulogu.