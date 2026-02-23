"AKO TREBA NEKA ME KAMENUJU NA TERAZIJAMA" Bivši voditelj poslao poruku svima koji mu se podsmevaju: Sve sam radio časno da bih pomogao porodici
Dejan Stanković Kralj ponovo se našao u fokusu javnosti nakon izbora novog generalnog direktora RTS-a, gde je kao kandidat dva puta ušao u najuži izbor, a na prethodnom konkursu osvojio drugo mesto.
Kao profesor iz Brisela, ovlašćeni sudski prevodilac, predsednik Demo-hrišćana u Briselu u distriktu Molenbek, kandidat za Evropski parlament sa više od 11.000 glasova i borac za evropska i ljudska prava sa zapaženim rezultatima na evropskom nivou – Stanković je ostavio snažan utisak na komisiju. Član Upravnog odbora RTS-a Filip Rodić u svojoj kolumni naveo je da je Stanković podneo potpuno ispravnu dokumentaciju i bio elokventan i pripremljen kandidat.
Kako gledaš na završetak izbora za direktora RTS-a?
- Dva puta ući u najuži izbor za generalnog direktora RTS-a velika je profesionalna čast. Na prethodnom konkursu bio sam i drugi kandidat po broju glasova. Pred Upravnim odborom ostavio sam srce i dušu – sa jasnim planom da RTS bude televizija poverenja, znanja i dijaloga.
Šta je bila suština tvog programa?
- RTS mora biti kuća svakog građanina. Više informativnog, obrazovnog i kulturnog programa, ulaganje u zaposlene RTS-a i modernizacija po evropskim standardima.
Kako komentarišeš podsmehe zbog toga što si nekad bio u rijalitiju i vodio emisiju „Luda kuća“?
- Ko je bez greha, neka prvi baci kamen. Ako treba, neka me kamenuju na sred Terazija – ali ja neću odustati. Radio sam sve časno da pomognem porodici. Učio sam, radio, govorio jezike, završavao fakultete, pomagao ljudima, borio se za prava dece, manjina i slabijih. Čovek se meri po onome što je danas i šta čini za druge – a ja ću se i dalje boriti znanjem, radom i verom.
Šta dalje posle konkursa?
- Nastavljam profesionalni rad u Briselu i završavam doktorski rad. Nastavljam da se borim za vrednosti u koje verujem – dostojanstvo, odgovornost i zajedništvo.Iz ovog procesa izlazim još jači.
Da li pratiš srpsku estradu?
- Pratim ono što gleda narod, ali moj fokus su obrazovanje, kultura i informativni program. Zabava ima svoje mesto, ali smatram da mediji treba i da podižu društvo.
Koja pevačica je po tvom ukusu?
- Volim različitu muziku, ali mi je Breskvica simpatična zbog pesme koju je pevala pre dve godine na izboru za Pesmu Evrovizije. Mlada je, talentovana i vidi se energija nove generacije.
Da li radiš u zatvorima kao prevodilac?
- Kao ovlašćeni sudski prevodilac u Belgiji radim u različitim institucijama – sudovima, policiji i, kada je bilo potrebno, u zatvorskom sistemu.