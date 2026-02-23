Slušaj vest

Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju nove emisije "Zvezde Granda".

Pevačica je naočarima za sunce i efektnim nakitom još jednom je uspela sve da obori s nogu svojom pojavom, a ovu modnu kombinaciju ukombinovala je sa crvenim štiklama i istom nijansom tašne.

Veljko neće dolaziti narednih godinu dana

Ceca se osvrnula na pobedu svog sina Veljka Ražnatovića.

- Veljko je odlično, kaže da mu je jako žao što je tako kratko trajao meč. Rekla sam vam da sigurno narednih godinu dana neće dolaziti - rekla je Ceca.

Ceca kaže da je i te kako zadovoljna svojim životom i izgledom, a da će se uskoro cela porodica okupiti kada krenu rođendani.

"Neću doći na pomen Saši Popoviću"

Ceca je ovom prilikom pričala i o godišnjici smrti Saše Popovića i kako kaže, ne može da veruje da je već toliko prošlo.

- Neverovatno, vreme jako brzo leti. Neću moći da dođem na pomen jer imam zakazan koncert u Sent Galenu, ali u svakom slučaju sa Suzanom sam u kontaktu. Žao mi je, ali šta da radim - rekla je Ceca.

Ona je prokomentarisala i to što su se njene pesme stare i po 30 godina ponovo zavrtele i to na mrežama.

- Kvalitet niko nije pobedio, to se sada dokazalo, ne samo kod mene. Mlade generacije su prepoznale taj folk zvuk koji im prija. Vanvremenske su te pesme i zato ih sada nove generacije vole- rekla je Ceca.

