"NEĆU DOĆI NA POMEN SAŠI POPOVIĆU" Ceca Ražnatović priznala da se čula sa Suzanom Jovanović: Žao mi je...
Ceca Ražnatović pojavila se na snimanju nove emisije "Zvezde Granda".
Pevačica je naočarima za sunce i efektnim nakitom još jednom je uspela sve da obori s nogu svojom pojavom, a ovu modnu kombinaciju ukombinovala je sa crvenim štiklama i istom nijansom tašne.
Veljko neće dolaziti narednih godinu dana
Ceca se osvrnula na pobedu svog sina Veljka Ražnatovića.
- Veljko je odlično, kaže da mu je jako žao što je tako kratko trajao meč. Rekla sam vam da sigurno narednih godinu dana neće dolaziti - rekla je Ceca.
Ceca kaže da je i te kako zadovoljna svojim životom i izgledom, a da će se uskoro cela porodica okupiti kada krenu rođendani.
"Neću doći na pomen Saši Popoviću"
Ceca je ovom prilikom pričala i o godišnjici smrti Saše Popovića i kako kaže, ne može da veruje da je već toliko prošlo.
- Neverovatno, vreme jako brzo leti. Neću moći da dođem na pomen jer imam zakazan koncert u Sent Galenu, ali u svakom slučaju sa Suzanom sam u kontaktu. Žao mi je, ali šta da radim - rekla je Ceca.
Ona je prokomentarisala i to što su se njene pesme stare i po 30 godina ponovo zavrtele i to na mrežama.
- Kvalitet niko nije pobedio, to se sada dokazalo, ne samo kod mene. Mlade generacije su prepoznale taj folk zvuk koji im prija. Vanvremenske su te pesme i zato ih sada nove generacije vole- rekla je Ceca.
kurir/blic