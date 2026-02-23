Slušaj vest

Terza je mali budžet dao Bebici, a onda je otkriveno šta je Teodora rekla kada je bila bez svog dečka.

- Izgovorio si neke stvari za moju snajku, i ja sam tebi svašta izgovorio. Ali ti i Teodora ovde nemate prijatelja ovde osim Anđela, mislim da si se ove sezone baš srozao, što si udario i Filipa i Uroša, ne razmišljaš o svojoj deci. To je upravo ono zato što ne veruješ Teodori, nije normalno da se svađate konstantno otkad je vezana. Ona je srećna sa Filipom u odabranima - rekao je Terza.

Ivan se nadovezao

- Pričali smo da ako bi Terza bio vođa koga bi stavio u izolaciju, onda smo rekli da bi mogao da stavi Teodoru i Filipa, a Terza je rekao da neće jer će ovaj debeli sa njima da ide. To smo ponavaljali pet puta. Prošlo je pola sata, Teodora kaže: "Da se ja pitam ja bih stvarno volela da niko ne može da uđe u izolaciju" i sad kao da se opravda da neće biti ništa, ona je time rekla da bi bila sa Filipom da bi joj to bilo najbitnije - rekao je Ivan.

- Vidi se koliko Teodori prija Filipovo društvo, ona je rekla da ima emocije prema Bebici, a ne da ga voli - rekao je Terza i Teodori dao mali budžet.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV