Ena Popov na javnoj sceni je dugi niz godina, a prošle godine napravila je televizijski transfer koji je mnoge iznenadio.

O prelasku sa Radio-televizije Vojvodine na televiziju K1 voditeljka govorila je za domaće medije.

"Teško je nakon 9 godina napustiti..."

– Teško je posle devet godina napustiti firmu u kojoj vam je sve poznato, ne raditi više sa dragim ljudim na koje ste navikli i krenuti sve iznova – upoznati nove saradnike, način rada, koncept emisije koji nikada nije rađen kod nas. Istovremeno, sve je to bilo vrlo uzbudljivo.

– Ja volim da dajem šansu novim prilikama, volim sve da probam i sama procenim da li mi nešto prija ili ne. A rad na K1 televiziji mi izuzetno prija, regenerisao me je u svakom smislu.

Ena Popov se 2012. godine udala za novosadskog biznismena Nenada Čanka. U braku su dobili dve ćerke – Riju i Milu.

Obrazovanje

U biografiji Ene Popov navodi se, između ostalog, da je rođena 9. oktobra 1986. godine. Kada je reč o njenom obrazovanju, može se pronaći podatak da je osnovnu i srednju školu završila u Novom Sadu.

Nakon toga, diplomirala je na Fakultetu za preduzetni menadžment na Univerzitetu Braća Karić.

Ipak se tu nije zaustavila, te je jednom prilikom otkrila da je diplomirala i na Akademiji za odnose sa javnošću.

– Od maja sam diplomirani menadžer. Želela sam da nadogradim potojeće znanje i naučim više o marketingu i predstavljanju proizvoda i usluga kako bih svom brendu kupaćih kostima pomogla da postane vidljiv, popularan i voljen.

– Kvalitet materijala, izrada i modeli toliko su dobri da to prosto svaka žena mora osetiti na svojoj koži. Kostime sam radila osećajući najveću ljubav prema ženskom rodu i s namerom da se u njima osećaju čarobno.

