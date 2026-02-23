Slušaj vest

Pop zvezda regionalne scene, Nina Badrić, održala je 20. i 21. februara dva koncerta u Plavoj dvorani Sava Centra, priredivši beogradskoj publici dve večeri ispunjene snažnim emocijama, bezvremenskim hitovima i vrhunskom muzičkom produkcijom. Nina je najavila i treći susret u Plavoj dvorani, koji će biti održan 8. maja 2026. godine, a ulaznice su već u prodaji.

Uz pratnju Ante Gelo Acoustic Orchestra, koncerti su od prvih taktova nosili pečat svečanosti i intimnosti. Večeri su otvorene pesmom „Dani i godine“, a već nakon prvih stihova bilo je jasno da publiku očekuje posebna zabava. Tokom više od tri sata programa smenjivali su se hitovi koji su obeležili generacije - „Takvi kao ti“, „Dodiri od stakla“, „Ja za ljubav neću moliti“ i mnoge druge pesme koje je publika pevala uglas sa umetnicom.

Orkestarski aranžmani dali su novu dimenziju poznatim numerama, donoseći im svežinu i dodatnu snagu. Između scene i publike nije postojala distanca, dvoranom su se smenjivale ovacije i tišina ispunjena pažljivim slušanjem, dok je Nina u više navrata prekidala program kako bi se zahvalila publici na dugogodišnjoj vernosti i ljubavi.

Posebno iznenađenje usledilo je obe večeri. Prvog dana, Nini se na sceni pridružio Jakov Jozinović, dok je na drugom koncertu specijalni gost bio Sergej Ćetković. Njihove zajedničke nastupe publika je nagradila dugotrajnim aplauzom, čime je dodatno zaokružena atmosfera koja je obeležila oba koncerta.

„Moja duša se nahranila i ispunjena je. Srećna sam žena. Nadam se da ćemo se družiti još dugo, dugo“, poručila je Nina nakon završetka drugog koncerta, ističući da je tajna njenog trajanja u kvalitetnim pesmama, posvećenoj produkciji i, pre svega, emociji.

Zbog velikog interesovanja publike, najavljen je i treći koncert u Plavoj dvorani Sava Centra, zakazan za 8. maj 2026. godine. Ulaznice su već u prodaji na Ticket Vision i eFinity blagajnama, kao i online: Tickets | Nina Badrić i eFinity tickets.