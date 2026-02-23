Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković podelila je delić svog privatnog prostora sa pratiocima na društvenim mrežama. Snimak iz spavaće sobe otkriva luksuzne detalje – zlatne nijanse na zidovima, veliki bračni krevet i staklenu vitrinu sa parfemima. Katarina uživa u porodičnom životu sa partnerom Nebojšom Stojkovićem Stojketom i sinom Stefanom, kojeg je rodila u avgustu prošle godine.

Katarina Živković, sada je u fokusu javnosti zbog novog životnog poglavlja – majčinstva. Njena objava pruža uvid u trenutke porodične sreće i luksuzni ambijent u kojem uživa.

Foto: Printscreen

Kaća pokazala porodični dom

Katarina Živković pokazala gde živi Foto: Printscreen

Na snimku se vidi spavaća soba sa pažljivo biranim detaljima – zlatni zidovi, dve umetničke slike, prostran plakar i vitrina sa parfemima. Ovaj prostor odiše elegancijom i toplinom, što dodatno naglašava porodičnu atmosferu.

Katarina se porodila 2. avgusta 2024. godine u Beogradu, a iz porodilišta je izašla četiri dana kasnije uz pomoć bliskih prijateljica. Jedna ju je čekala u automobilu, dok je druga pomogla Katarini i bebi da se spakuju i krenu kući.

Pogledajte dodatni snimak: