Aleksandar Stanimirović, javnosti poznatiji kao Aca Amadeus, poslednjih dana prolazi kroz, kako sam kaže, jedan od najtežih perioda u životu. Nakon razvoda od supruge, s kojom je proveo čak 35 godina, muzičar se suočio s nizom problema koji su, prema njegovim rečima, daleko ozbiljniji od samog kraha braka.

Iako se vest o razvodu već ranije pojavila u medijima, novi detalji koje je izneo dodatno su uzburkali javnost. Stanimirović tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.

Pokušali pomirenje

- Meni je pre tri meseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 evra, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila - rekao je muzičar i dodao da je za prevaru saznao pre četiri meseca.

Kako objašnjava, iako su se u međuvremenu formalno razveli, pokušali su da obnove odnos i daju braku još jednu šansu. Međutim, pomirenje nije potrajalo.

- Poznato je da smo se razveli, pa sam prešao preko svega i pomirili smo se. Ipak, nismo uspeli da prevaziđemo naknadne probleme koji su se pojavili. U pitanju su supstance koje je ona uzimala i preko toga nisam mogao da pređem. Verujte da mi je muka i da izgovaram reč "droga" - naveo je Stanimirović.

Prolazi kroz pakao

On ističe da mu sama prevara nije najteži udarac, već situacija u vezi s njihovim detetom. Tvrdi da mu bivša supruga otežava da viđa ćerku i da je, prema njegovim rečima, postavila uslov koji smatra neprihvatljivim.

- Smatram da sam odgovoran i ozbiljan otac koji voli svoje dete. Uslovila me je da će mi dozvoliti da je viđam ukoliko joj prepišem polovinu imovine. To su ozbiljne stvari. Osećam se kao da me reketira žena s kojom sam delio i dobro i zlo. Znači, ako dam pare, onda sve može - rekao je muzičar.

Dodaje i da se zbog celokupne situacije suočava sa zdravstvenim problemima, ali da se, uprkos svemu, trudi da ostane priseban i da zaštiti ono što je, kako kaže, najvažnije, a to odnos s detetom. Posebno ga pogađa i moralni aspekt cele priče, budući da je njegova bivša supruga bila zaposlena kao profesor.

- To je za mene nedopustivo. Profesor i učenik, to je katastrofa. Kako je moguće da se neko ko radi u prosveti upusti u takvu vezu? Videli ste i sami šta je na snimku. Taj snimak je završio na nekom porno-sajtu. Gadno mi je sve to i teško mi je da pričam o tome - rekao je vidno potresen.

Aca Stanimirović je godinama prisutan na domaćoj muzičkoj sceni kao član benda Amadeus i važi za umetnika specifičnog izraza i prepoznatljivog stila. Iako je u javnosti uvek nastupao smireno i duhovito, sada se našao u središtu porodične drame, koja je, po svemu sudeći, ostavila dubok trag. Jednom prilikom je i opisao kako je izgledao rastanak od žene:

Veštačenje na sudu

- Otišao sam na svirku i rekao im: "Neću više da vas vidim." Ona je otišla kod oca u Niš, a ja sam ovde. Nismo mi zamerali ništa jedno drugom. Mada, bilo je svađa, svega, ali je sve to bilo u interesu porodice. Ali kada narkotici uđu u kuću, onda je to... Ja to stvarno ne mogu. Nisam uopšte protiv toga, svako nek ima svoj život. Imam dokaze i tražiću veštačenje na sudu, idem do kraja. S njom nisam pričao, nema tu priče. Čak se i ne sećam. Nije to za mene šok. Muzičar sam... - izjavio je tada Aca.

Ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati, kao i da li će sporovi oko imovine i starateljstva dobiti nastavak u vidu sudskog epiloga. Zasad muzičar poručuje da mu je prioritet stabilnost deteta i pronalaženje rešenja koje će, kako kaže, svima doneti mir.