Učesnike rijaliti programa "Elita 9" dočekalo je potpuno neočekivano iznenađenje. Nakon što je sinoć imanje u Šimanovcima napustila Ivana Stajl, jer je osvojila najmanji broj glasova publike, na adresu Bele kuće stiglo je njeno pismo.

Zadrugari su sa velikim nestrpljenjem iščekivali da čuju koga je Ivana Stajl nakon izbacivanja imenovala za novog vođu, a njen izbor mnoge je ostavio u šoku i doneo muk u Beloj kući.

"Dragi drugari bilo mi je zadovoljstvo da vas upoznam, za gazdu ostavljam mog brata Borislava Terzića Terzu, čuvaj mi moju Jocu advokaticu i malu Radu, molim vas budite srećni i nasmejani", stajalo je u pismu koje je pročitano pred svima.

Ovim je Borislav Terzić Terza zvanično preuzeo kormilo u rijalitiju, a učesnicima, po svemu sudeći, sledi prava "paklena nedelja" pod njegovim vođstvom.

Ivana o odlasku sa imanja

Borislav Terzić Terza se slomio zbog jedne pesme

Podsetimo, Ivana Stajl je prokomentarisala svoje učešće u Eliti 9 nakon što je izbačena.

– Ne znam, ja sam inače jako komunikativna i pričljiva, nisam sebe pronašla u tom smislu konverzacije koja je tamo. Imam utisak da moraš da budeš malo i vulgaran ako hoćeš nešto da kažeš – priznala je Ivana, dodajući da su devojke u kući uglavnom oko 15 godina mlađe od nje.

Ivana Stajl
Ivana Nenadović
Maja Marinković o Staniji
Miki Dudić Jovan Pejić Peja Ena Čolić

