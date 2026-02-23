Umrla snaja Šekiju Turkoviću
SMRT U PORODICI ŠEKIJA TURKOVIĆA! Objavljene pretužne vesti
Porodicu Šekija Turkovića zadesio je veliki gubitak.
Kako se saznaje, preminula je njegova snajka.
Naime, njegov brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pevanjem, ostao je bez supruge i to pred ramazanski post.
Šekijevo poreklo
Šeki Turković Foto: Kurir Televizija, printsccreen YT
Podsetimo, Šeki se iz sela kod Sjenice u Novi Pazar preselio 1973. godine. Danas tamo retko odlazi.
kurir / telegraf
