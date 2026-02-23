Slušaj vest

Porodicu Šekija Turkovića zadesio je veliki gubitak.

Kako se saznaje, preminula je njegova snajka.

Naime, njegov brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pevanjem, ostao je bez supruge i to pred ramazanski post.

Šekijevo poreklo

Šeki Turković Foto: Kurir Televizija, printsccreen YT

Podsetimo, Šeki se iz sela kod Sjenice u Novi Pazar preselio 1973. godine. Danas tamo retko odlazi.

kurir / telegraf

