Slušaj vest

Bivšeg fudbalera Alberta Nađa tužila je bivša supruga, dizajnerka Mirna Nađ, saznaje Kurir. Ona preko suda želi da dobije puno starateljstvo nad njihovim detetom.Ali do njihovog susreta na sudu još nije došlo, iako je tužba podneta pre šest meseci, jer se svi pozivi upućeni bivšem fudbaleru vraćaju. Njega trenutno niko ne može da nađe da dostupnoj adresi, te pozive za ročišta ne prima.

Nemaju kontakt

- Mirna samo želi puno starateljstvo i ništa više. Postupak je pokrenut, ali se još uvek ništa ne događa pošto Alberta ne mogu da nađu kako bi mu uputili sudski poziv za ročišta. Ni Mirna ne zna gde je on, niti gde živi, s obzirom na to da već izvesno vreme nemaju nikakav kontakt - kaže naš dobro obavešteni izvor.

Pozvali smo Mirnu, ali ona nije bila voljna da razgovara na ovu temu.

- Ne bih pričala o tome - ljubazno nam je rekla dizajnerka.

Pokušali smo da dobijemo i Albertov komentar, ali nam on nije odgovarao.

1/5 Vidi galeriju Mirna i Albert Nađ Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Inače, Mirna i Alber razveli su se sporazumno 2017. godine, kada su podelili starateljstvo. Ubrzo su se pomirili, ali se nisu opet venčali pred matičarem, već su obavili crkveno venčanje. Njihova zajednica ipak nije opstala i oni su se definitivno razišli pre skoro dve godine. Zbog novih dešavanja u njihovom odnosu, Mirna je pre šest meseci odlučila da traži potpuno starateljstvo.

Njih dvoje ukupno su bili zajedno 14 godina, a Mirna je jednom prilikom ispričala kako je počela njihova ljubav.

- Sigurno smo se tri-četiri meseca intenzivno družili. Svakodnevno smo se družili. Bilo je sve kao da smo zajedno, a nismo. On se razveo godinu dana pre toga, ja sam izašla iz neke veze. On je rekao - ne pada mi na pamet opet da se ženim. Onda su počele večere i cveće. Konstantno sam nosila crne haljine. Kad smo se smuvali, posle mi je rekao da je mislio da sam stalno u istoj haljini - ispričala je ranijih godina Mirna na Kurir televiziji.

- Na kraju sam ga prva i poljubila. Ja sam preuzela prvi korak. Poštovao me je mnogo, naravno, i ja njega. Plašio se, a na kraju sam ja rekla dođi ovamo. Tu noć sam prvi put obukla svetliju, i to je bila bela - otkrila je Mirna Nađ.

Podsetimo, Nađ je pre braka s Mirnom bio oženjen Jelenom, s kojom je dobio troje dece. Ona ga je nakon njihovog razvoda optužila javno za nasilje, pokušaj silovanja pred decom, kao i za neplaćanje alimentacije. Zbog njenih optužbi bivši as Partizana je bio saslušan u policiji. Jelena Nađ je zatim tužila Alberta zbog neplaćanja alimentacije i izdržavanja, ali je tada Treći osnovni sud oslobodio bivšeg sportistu.

Foto: Dušan Milenković, Dragana Udovičić

- To bi trebalo da bude hitan postupak jer se radi o izdržavanju dece. Ročišta su do sada bila zakazivana na dva meseca, ali je gospodin (Albert Nađ) dovodio fantomske svedoke koji su imali obraza da lažu protiv moje dece, odnosno naše. Meni se često omakne da kažem "moje", jer Albert s njima nema nikakav kontakt već četiri godine - tvrdile je Nađova bivša žena početkom 2019.

Izgubila proces

- On je čovek koji ne zna da je njegovom najstarijem detetu ugrožen vid, da treba da se operiše za mesec dana. Danas smo bili na kontroli, to je bila treća klinika koja je odbila da ga operiše. On pojma nema šta se dešava s njegovom decom. On ne zna ni gde njegova deca žive. To je čovek koji je zaboravio da je imao život pre drugog braka i decu pre drugog braka. On je zaboravio da je ostavio jednoj ženi tri života da se bori za njih. Sramno je da bivši reprezentativac koji je imao ozbiljne ugovore plaća alimentaciju samo šest hiljada. Za dvoje dece dobijam 12.000 dinara, pošto je treće zaposleno, pa mu ne sleduje alimentacija. To je smešna suma. Ja ću njih izvesti na pravi put kako znam i umem, ali sam se zarekla da ću njega teretiti do kraja za stvari koje duguje svojoj deci - zaključila je tada Jelena Nađ.

Proces je trajao pune dve godine, a konačna odluka suda bila je da nekadašnji fudbalski as ne mora bivšoj supruzi da isplati zaostale rate u iznosu od 34.000 evra.