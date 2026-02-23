Slušaj vest

Bugarska muzička zvezda Azisugradio je silikone u grudima. Azis je sada pokazao prve rezultate operacije.

 Naime, na Azisovom Instagram profilu osvanule su fotografije bez majice, na kojima se vidi kako je intervencija prošla.

Sa strane njegovog trupa još se vide šavovi kao i dren.

Azis pokazao silikone
Azis pokazao silikone Foto: Printscreen

"Lekari su mi ostvarili san"

Azis je naveo da je reč o ugradnji muških silikonskih implantata u grudi,a koji će da unaprede njegov izgled u željenom smeru.

- Još jednom doktorima koji su ostvarili moj san! Ugradio mi je muške, naglašavam, muške silikonske implantate u grudi. Ukupno 600 kubika – po 300 u svaku stranu. Imaću lepo izražene, sportske grudi. U početku će biti malo van uobičajenih proporcija, veće, ali će se s vremenom smanjiti i lepo “sesti” - objasnio je pevač u svojoj objavi, pa je dodao:

Azis sa svojim suprugom doktorom Foto: Preent Screen

- Boravak u njegovoj klinici bio je kao da sam kod kuće, sve je bilo kako treba.

 Pogledajte dodatni snimak:

