RALE MORA NA OPERACIJU, ANA MU SPASLA ŽIVOT: Kompozitor se suočava sa zdravstvenim problemom! Teško je disao, bio je bled: Svi detalji
Kompozitor Goran Ratković Rale danima se osećao loše, iscrpljeno i bez snage, a tegobe je pripisivao virusu koji je nedavno preležao.
Umor, otežano disanje i malaksalost postajali su sve izraženiji, ali poznati muzičar nije želeo da diže paniku. Ipak, zahvaljujući upornosti njegove partnerke, pevačice Ana Nikolić, situacija je dobila potpuno drugačiji epilog! Ona ga je nagovorila da ode na pregled i lekari su ustanovili ozbiljan problem sa srcem i preporučili hitnu operaciju srčanih zalistaka.
Nije bezazleno
Prema saznanjima do kojih je došao Kurir, Rale je danima imao simptome i verovao da je reč o posledicama iscrpljenosti i sezonskog virusa. Međutim, stanje se nije popravljalo.
- Bio je bled, bezvoljan i stalno je govorio da nema vazduha, tj. da otežano diše. Mislio je da će proći samo od sebe. Ana je ta koja je insistirala da ode kod lekara - priča izvor blizak kompozitoru.
Kako saznajemo, upravo je Ana primetila da situacija nije bezazlena. Navodno mu je, posle nekoliko dana pogoršanja, jasno stavila do znanja da mora na pregled.
- Rekla mu je da se ne igra zdravljem i bukvalno ga je naterala da zakaže pregled. Da nije bilo nje, ko zna koliko bi još čekao - dodaje isti izvor.
Nakon detaljnih analiza i pregleda lekari su ustanovili da Rale ima ozbiljan problem sa srčanim zaliscima i da je neophodna operacija u što kraćem roku. Vest je, prema rečima upućenih, zatekla sve ljude u kompozitorovom okruženju.
- Bio je u šoku. Nije mogao da veruje da je stvar toliko ozbiljna. Mislio je da je samo iscrpljen - kaže sagovornik.
Tokom jučerašnjeg dana, saznajemo, kompozitor je otišao u bolnicu kako bi se konsultovao s lekarima i ugovorio termin operacije. Kako tvrdi izvor blizak Raletu, intervencija bi trebalo da bude obavljena uskoro, a lekari su mu savetovali da do tada maksimalno miruje i izbegava stres.
- Situacija je ozbiljna, ali je, srećom, sve otkriveno na vreme. Da je čekao još samo nekoliko dana, posledice su mogle da budu mnogo gore. Sada je najvažnije da operacija prođe kako treba i da se oporavi - navodi naš izvor.
Rale se do zaključenja ovog broja nije javljao na naše pozive i poruke, kao ni Ana Nikolić, pa smo ostali uskraćeni za njihov zvanični komentar.
Vest o njegovom zdravstvenom stanju dolazi u trenutku kada su on i Ana ponovo u žiži interesovanja javnosti zbog svog burnog odnosa. Njihovu vezu od samog početka prati niz uspona i padova, česte svađe i emotivne turbulencije. Više puta su raskidali i mirili se, a sukobi između njih neretko su dospevali u javnost.
Racionalna i odlučna
Ipak, uprkos svemu, čini se da su u najtežim trenucima jedno drugom najveća podrška.
- Koliko god da se svađaju, kada je gusto - tu su jedno za drugo. Ana ga iskreno voli i mnogo se uplašila kada je videla u kakvom je stanju - tvrdi izvor.
Poznato je da je Ana i ranije javno govorila o svojim emotivnim lomovima i turbulentnim odnosima, ali i o tome koliko joj je porodica važna. Ovoga puta, prema svemu sudeći, pokazala je da ume da bude i racionalna i odlučna kada je najpotrebnije.
Bliski prijatelji kompozitora nadaju se da će operacija proći bez komplikacija i da će se Rale uskoro vratiti svakodnevnim obavezama i muzici.
- Sada svi misle samo na njegovo zdravlje. Posao može da čeka - zaključuje naš sagovornik.
Operacija srčanih zalistaka izvodi se klasičnom metodom na otvorenom srcu (sternotomija) ili minimalno invazivnim pristupom, uključujući TAVI metodu (preko prepona). Cilj je zamena oštećenog zaliska biološkim ili mehaničkim putem, često pomoću mašine za vantelesni krvotok, kako bi se poboljšala funkcija srca.
Zahvat se najčešće radi u opštoj anesteziji i traje u proseku od tri do pet sati, u zavisnosti od složenosti problema i opšteg stanja pacijenta. Tokom operacije pacijent je priključen na aparat za vantelesni krvotok, koji preuzima funkciju srca i pluća dok hirurzi rade na zaliscima. U nekim slučajevima moguće je uraditi rekonstrukciju postojećeg zaliska dok se u drugim ugrađuje mehanički ili biološki zalistak.
Nakon operacije pacijent nekoliko dana provodi na intenzivnoj nezi, gde se prati rad srca i opšte stanje organizma. Ukupni boravak u bolnici obično traje od sedam do deset dana, ukoliko nema komplikacija. Oporavak kod kuće traje nekoliko nedelja do nekoliko meseci.