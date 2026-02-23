Operacija srčanih zalistaka izvodi se klasičnom metodom na otvorenom srcu (sternotomija) ili minimalno invazivnim pristupom, uključujući TAVI metodu (preko prepona). Cilj je zamena oštećenog zaliska biološkim ili mehaničkim putem, često pomoću mašine za vantelesni krvotok, kako bi se poboljšala funkcija srca.

Zahvat se najčešće radi u opštoj anesteziji i traje u proseku od tri do pet sati, u zavisnosti od složenosti problema i opšteg stanja pacijenta. Tokom operacije pacijent je priključen na aparat za vantelesni krvotok, koji preuzima funkciju srca i pluća dok hirurzi rade na zaliscima. U nekim slučajevima moguće je uraditi rekonstrukciju postojećeg zaliska dok se u drugim ugrađuje mehanički ili biološki zalistak.

Nakon operacije pacijent nekoliko dana provodi na intenzivnoj nezi, gde se prati rad srca i opšte stanje organizma. Ukupni boravak u bolnici obično traje od sedam do deset dana, ukoliko nema komplikacija. Oporavak kod kuće traje nekoliko nedelja do nekoliko meseci.