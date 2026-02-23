Slušaj vest

Poznata pevačica Marija Šerifović oglasila se iz Amsterdam, gde je otputovala sa koleginicom i dobrom prijateljicom Jovanom Pajić i bliskim drugaricama. Situacija koju su doživele u gradskom prevozu nasmejala je sve njihove pratioce.

Naime, Marija je na svom Jutjub kanalu objavila vlog pod provokativnim naslovom "Uhapšene u Amsterdamu“, što je odmah zaintrigiralo javnost. Ipak, kako je ubrzo objasnila, drama je bila daleko od stvarnog hapšenja.

Tokom vožnje tramvajem, njih je zaustavila kontrola. Kako je pevačica ispričala, u tom trenutku nastala je prava mala pometnja.

"Naravno da nas je uhvatila kontrola, pa čekaj, kaže žena: "Please tiket, ladie come back". Evo majke maloletne dece ko popiš***, ako nemate da platite na vratima, ima jedna žena koja prodaje karte u tramvaju. Platile smo 4 karte 10 evra za sat vremena, a da se ne blamirate. Sram vas bilo, bilo mi je neprijatno da me neko proziva u tramvaju" - ispričala je Marija.

"Završavam svaki kontakt sa tobom"

Marija je, inače, nedavno objavila vlog sa Balija, a u njemu pokazuje kako je Jovana nagovorila da proba voće od kojeg je zamalo povratila. Ovaj video opisala je rečima: "Završavam svaki kontakt sa Jovanom Pajić".

Ovoga puta glavna zvezda videa, pored nje i Jovane Pajić, bilo je ozloglašeno voće durijan. Jovana je bila ta koja je insistirala da kupe ovu namirnicu, za koju je Marija odmah imala spreman opis.

- Ovo je video u kojem je Jovana Pajić insistirala da se kupi voće koje se zove kako? Durian. Znači to je, to je nešto do te mere ogavno - rekla je Marija, a onda pokazala pripreme da se uopšte približi ovoj voćki.

Nakon što su je otvorile, Marija je odmah začepila nos, a onda je Jovana degustirala ovaj plod. Ubedivši Mariju da je ukusno, pevačica se jedva osmelila da uzme zalogaj.

- Šta je ovo? Je l' ovo za nešto valja? Nemoj da pipaš rukama. Nećeš nikad da opereš ruke. Je l' ima nešto dobro? Jao majko mila. Jao majko mila - zapomagala je Marija dok se trudila da proba voćku.

Na kraju umalo nije povratila na ovaj ukus, a Jovana se zacenila od smeha jer je uspela da nasamari Mariju da proba najodvratnije voće na svetu.

- Znači neću da se igram ovoga nikad više - ljuta je bila Marija.

