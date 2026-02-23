Slušaj vest

Porodicu Šekija Turkovića zadesio je veliki gubitak. Kako smo nešto ranije objavili, njegova snajka je preminula.

Naime, njegov brat od strica, Reško Turković, koji se takođe bavi pevanjem, ostao je bez supruge i to pred ramazanski post.

Za jedan portal se ogalsio i Šeki Turković, koji se u trenutku velike porodične tragedije nalazi u Americi.

Šeki je ispričao da je njegova snaja zapravo sebi oduzela život, a onda je priznao da je nikada nije ni upoznao, ali da mu je jako žao izgubljenog života.

"Ubila se"

- Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovde. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovde nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje - kazao je Šeki.

- Mene je brat zvao iz Nemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam! Ja nju uopšte ne poznajem, nikada je nisam video. Žalim slučaj stvarno i nisam se čuo sa Reškom. Videli smo se pre dve godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo pevali zajedno - rekao je Šeki Turković.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.