Sin Dajana Paunović i Žike Jakšića, Dušan, danas proslavlja rođendan. Ponosna majka se tim povodom oglasila na svojim društvenim mrežama.

Dajana je na svom Instagramu podelila fotografiju sina dok spava.

- Srećan rođendan D, 14 - napisala je ona kratko u opisu dodajući emotikone balona.

Sin Dajana Paunović i Žike Jakšića, Dušan, danas proslavlja rođendan Foto: Printscreen, Kurir

Ona je potom uslikala naslednika dok su bili u jednom restoranu, a lice mu je prekrila emotikonom plavog srca.

O prevari

Podsetimo, nakon razvoda od Žike Jakšića, Dajana retko govori o privatnom životu. Nedavno je otkrila kako bi reagovala kada bi saznala da je partner vara.

Žika Jakšić i Dajana Foto: Kurir, Printscreen, Aleksandar Jovanović

- Ako dođe do toga da budem ljuta i povređena, bolje je da me taj neko ne traži... Ne opraštam lako, jer imam dostojanstvo, kriterijume i stav. Ne dozvoljavam takve stvari. Smatram da razuman čovek nikada ne bi nekom napakostio niti uradio bilo šta loše. To su odlike malicioznih i rezigniranih ljudi - rekla je ona i dodala:

- Ljude najčešće spaja i razdvaja interes, a ja se družim isključivo sa onima s kojima me vezuju lepo provedeno vreme i poštovanje.

