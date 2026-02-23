Slušaj vest

Sloba Vasić nedavno je privukao veliku pažnju javnosti kada se pohvalio da je uspeo da smrša čak 50 kilograma. Njegova transformacija bila je toliko upečatljiva da mnogi komentarišu kako nikada nije izgledao zadovoljnije i sigurnije u sebe.

Ipak, najnovija objava na društvenim mrežama izazvala je zabrinutost među fanovima. Pevač je podelio fotografiju na kojoj drži braunilu i prima infuziju. Iako u prvi mah nije otkrivao o čemu je reč, prizor je bio dovoljan da pokrene talas poruka podrške, ali i brojna pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

Foto: Printscreen

Kuburio sa kilogramima

Podsetimo, Sloba je godinama kuburio sa viškom kilograma, te u jednom trenutku imao 150 kilograma zbog čega je ugradio balon u stomak, ali ga je brzo izvadio. Za njega se ova operacija ispostavila kao pravo rešenje.

- Šta ti je život, do juče sam toliko jeo da ja ne mogu da vam objasnim. Jedeš, jedeš i jedeš pa ti bude loše koliko si jeo. A zato sam i došao u ovu situaciju da sam bukvalno morao da uradim operaciju želuca. Radio sam u Turskoj, toliko mi je bilo teško i sam sebi sam postao težak. Bolele su me kosti, noge od stajanja... - rekao je u svojoj ispovesti Sloba.

