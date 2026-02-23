Slušaj vest

Ana Nikolić odnedavno boravi u jednom beogradskom hotelu, a nakon što je sišla iz sobe, svratila je u bar po džin-tonik, čekajući da joj zaposleni iz garaže dovezu automobil.

Pevačica se, tom prilikom, požalila što je u čaši bilo više tonika nego džina, kao i zbog plastične čaše za poneti.

Kada je izlazila iz hotela, ispao joj je telefon, a radnik na ulazu pritrčao joj je u pomoć.

Bez obzira na alkohol, pevačica je navodno bez problema sela za volan i odvezla se u nepoznatom pravcu, prenose mediji.

Renoviranje

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić proživljava dramu Foto: Kurir.rs, ATA images, Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Ana Nikolić je rešila da malo promeni prostor u kom živi sa naslednicom, pa je tako zbog radova odlučila da se preseli - ni manje ni više nego u hotel.

- Ana je naprsno odlučila da želi da renovira stan, otišla je u hotel gde će boraviti neko vreme sve dok radovi u njenom stanu traju. Ona je sve lepo zamislila kako šta želi da izgleda, prepustila je sve radnicima i nada se da će sve biti završeno u što kraćem roku - navodi izvor domaćih medija.

Stan vredan 500.000 evra

Naime, Ana Nikolić sa ćerkicom Tarom živi u luksuznom stanu u Beogradu od 500.000 evra, koji je uređen po njihovoj meri.

U njenom domu dominiraju svetli tonovi: bela, roze i krem boja. Ana u dnevnom boravku ima kamin, a tu često provodi vreme - kako za uživanje, tako i za treniranje.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemima Foto: ATA images, Printscreen

Sa obe strane smeštene su ugradne police, na kojima su svoje mesto našle brojne knjige, ali i zanimljivi ukrasni detalji.

Duž garderobera postavljenog u hodniku ugrađeno je ogromno ogledalo na kom se Ana najčešće slika za svoj Instagram profil.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: