Dizajnerka Elena Karaman Karić iz braka sa biznismenom Andrijom Draškovićem dobila je sina Matiju koji danas proslavlja rođendan. Na društvenim mrežama je isplivala porodična fotografija na kojoj su Andrija i Elena posle dosta vremena zajedno pozirali.

Elena i Andrija su sinu rođendan proslavili u jednom restoranu, a ponosni roditelji pozirali su za mreže sa naslednikom, a tu su bili i Elenini sinovi uz drugih brakova.

Elena i Drašković ponovo zajedno
Elena i Drašković ponovo zajedno

Elena Karić i Andrija Drašković sinu proslavili rođendan

Inače, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, iz braka sa Andrijom ima sina Matiju, a Simona je dobila sa biznismenom Jugoslavom Karićem.

Elena prodala kuću Đokovićima

Elena Karaman

Inače, nakon što se razvela od Jugoslava Karića, Elena je prodala kuću na Kosmaju porodici Đoković, a u blizini kupila imanje na kojem je sagradila svoju kuću.

Ona je odlučila da se izoluje od svih, pa je njena vila napravljena duboko u šumi okružena samo drvećem.

