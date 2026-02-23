Slušaj vest

Dizajnerka Elena Karaman Karić iz braka sa biznismenom Andrijom Draškovićem dobila je sina Matiju koji danas proslavlja rođendan. Na društvenim mrežama je isplivala porodična fotografija na kojoj su Andrija i Elena posle dosta vremena zajedno pozirali.

Elena i Andrija su sinu rođendan proslavili u jednom restoranu, a ponosni roditelji pozirali su za mreže sa naslednikom, a tu su bili i Elenini sinovi uz drugih brakova.

Elena i Drašković ponovo zajedno Foto: Printscree

Elena Karić i Andrija Drašković sinu proslavili rođendan

Inače, Elena je prvog sina Luku Mijatovića dobila u braku sa srpskom fudbalskom zvezdom Peđom Mijatovićem, iz braka sa Andrijom ima sina Matiju, a Simona je dobila sa biznismenom Jugoslavom Karićem.

Elena prodala kuću Đokovićima

Inače, nakon što se razvela od Jugoslava Karića, Elena je prodala kuću na Kosmaju porodici Đoković, a u blizini kupila imanje na kojem je sagradila svoju kuću.

Ona je odlučila da se izoluje od svih, pa je njena vila napravljena duboko u šumi okružena samo drvećem.

