Slušaj vest

Minja Miletić ugostila je u Telcastu, projektu Telekoma Srbije, najpopularnijeg influensera na Balkanu, Bogdana Ilića, poznatijeg pod nadimkom Baka Prase.

Minja je odmah na početku, u šaljivom tonu, pitala poznatog strimera kako je došao do njenog studija, s obzirom na to da mu je nedavno zapaljen auto od pola miliona evra.

„Uhvatili su momka koji je zapalio moj auto, ali ko zapravo stoji iza toga još uvek se ne zna“, započeo je Bogdan, koji je potom objasnio da li se plaši za svoju bezbednost.

Uplašen za sigurnost svojih bliskih ljudi

1/5 Vidi galeriju Baka Prase gost u Telcastu Foto: Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

„Znam da postoji šansa da se meni nešto desi, ali se ne plašim jer sam siguran u svoje obezbeđenje. Mada, ako je neko spreman da mi zapali auto, ko zna na šta je još spreman. Razmišljam šta bi moglo da se desi ljudima koji su meni bliski i to je jedini stres koji imam“, govori Bogdan i otkriva zbog čega je auto bio parkiran na mestu za invalide.

„To je privatan parking, a ne javna zona pa da ne sme da se stane na invalidsko mesto. Mesto je u vlasništvu lokala koji su mi dali da tu parkiram i to mesto je pod rampom“, kaže Baka Prase, koji otkriva da auto nije bio osiguran i demantuje sve glasine o tome da je sam sebi podmetnuo požar.

kurir

Pogledajte dodatni snimak: