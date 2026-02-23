Slušaj vest

Aleksandra Popović, ćerka Saše Popovića, prvi put je pred kamerama govorila o pokojnom ocu.

Kako se približava godišnjica njegove smrti, porodica i prijatelji i dalje teško podnose njegov odlazak.

Uskoro će biti objavljen dokumentarni film o njegovom životu, a Aleksandra je u njemu prvi put progovorila o odnosu sa ocem.

Aleksandra je bila veoma vezana za Sašu, a kroz suze je u filmu rekla:

- Šta da kažem, meni je on bio najbolji tata na svetu - rekla je ona u dokumetarnom filmu.

U dokumentarcu o Saši Popoviću učestvuju i brojne javne ličnosti, među kojima su pevačice Jelena Karleuša, Svetlana Ceca Ražnatović, Lepa Brena, Marija Šerifović i mnogi drugi.

Sofra o Popoviću: "Žao mi je što ga nisam poslušao dok je bio živ"

Poznati muzičar Aca Sofronijević progovorio je nedavno o svom odnosu sa pokojnim Sašom Popovićem.

Ističe da su se godinama poznavali, te da mu je žao što ga nije poslušao dok je još uvek bio živ.- Pamtim ga kao neverovatno iskrenog čoveka, koji odmah kaže šta misli. Sa kojim nema sivo, samo crno ili belo. Njegove reči su mi uvek u glavi i najbitnija stvar koju sam naučio je da je najvažnije da u ovom poslu traješ, da se u trajanju razvija, učiš i da nikada ne zaboraviš odakle si krenuo. Te njegove reči su mi uvek u glavi gde god da pođem i šta god da radim - istakao je Sofra.

- Imao sam tremu kada je čuo prvu pesmu, kada sam video njegov osmeh: "Genije". To je to. Pitao me koliko brzo mogu da radim , kaže ima 600 pesma, mi smo mesecima i danima to radili, vraćili smo pesme u etar. Imao je nevrovatan njuh ko šta treba da peva i kako da radi. Ono što mi je žao, mnogo puta mi je rekao: "Ajde bre dok sam tu, dok vodim sve, snimaj nešto, uradi nešto"... Nikada to nisam uradio i mnogo mi je žao. Sve sam mislio nije vreme čekaj još da sazrimo, da naučimo. Bio je u pravu, trebao sam ranije da krenem. Žao mi je što ga nisam poslušao - ispričao je za Grand TV.

