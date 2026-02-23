Slušaj vest

Influenser Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase gostovao je kod Minje Miletić u Telcastu, projktu Telekoma Srbije.

Oni su govorili na različite aktuelne teme, a u jednom momentu se jutjuber dotakao uspona i padova koji su mu se dešavali deceniju unazad.

"Optužili su me da sam pedofil jer sam imao situaciju sa maloletnicama koje su se meni predstavile kao punoletne, ja nisam bio policajac da legitimišem te osobe, a od mene su napravili da sam manijak, pedofili, silovatelj... Imao sam dosta epiteta", kaže Baka koji priznaje da su ipak ljudi shvatili da to baš nije tako kada su pogledali njegov jutjub kanal.

"Harizmatičan sam i ljudi se poistovećuju sa mnom iako imam neke kontroverzne stavove, ali svi ih imaju samo što ih ne govore javno, siguran sam da sam najbolji u medijskom biznisu i to sam prvi put shvatio 2019. godine kada su me angažovali da budem gost u jednom šoping centru gde je došlo mnogo hiljada dece, a mene su i tada masakrirali i optužili da sam ugrozio zdravlje te dece", kaže influenser dok Minja zahteva da se razjasni gde je granica i koja je tu njegova odgovornost.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase gost u Telcastu Foto: Printscreen/Yotube/Telekom Srbija

Otac nije pričao sa njim

"Odgovornost je minimalna, ja nisam roditelji, niti vaspitač, ja sam zabavni program, niti sam naterao nikoga da gleda moj sadržaj nikada, niti smatram da ja treba da vaspitavam tu decu, ja uvek i naglasim da sadržaj koji plasiram nije za maloletne", kaže Bogdan koji odgovara na Minjino pitanje zbog čega se profesionalno bavi kockanjem.

"Otac nije pričao sa mnom nedelju dana kada sam počeo da promovišem kocku. Ja lično smatram da je to sve negativno, ali ja sam izgubio sve sponozore i već šest godina ih nemam jer sam proglašen ubicom, bio sam doveden u situaciju da nemam više kako da zarađujem i odlučio sam da to radim za 50.000 evra mesečno, a desilo se da moj prvi ugovor bude 250.000 evra na mesečnom nivou 2022. godine nakon sukoba sa Mitrovićem", kaže Baka.

Uplašen za bližnje

1/5 Vidi galeriju Baka Prase u Telcastu otkriva da otac nije govorio sa njim Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

Podsećamo, Bogdan je govorio o tome koliko je uplašen za svoje bližnje.

„Znam da postoji šansa da se meni nešto desi, ali se ne plašim jer sam siguran u svoje obezbeđenje. Mada, ako je neko spreman da mi zapali auto, ko zna na šta je još spreman. Razmišljam šta bi moglo da se desi ljudima koji su meni bliski i to je jedini stres koji imam“, govori Bogdan i otkriva zbog čega je auto bio parkiran na mestu za invalide.

„To je privatan parking, a ne javna zona pa da ne sme da se stane na invalidsko mesto. Mesto je u vlasništvu lokala koji su mi dali da tu parkiram i to mesto je pod rampom“, kaže Baka Prase, koji otkriva da auto nije bio osiguran i demantuje sve glasine o tome da je sam sebi podmetnuo požar.

