Kada se mladost i poštovanje susretnu sa nasleđem velikog umetnika, nastaju trenuci koji se pamte celog života.

Nakon što je imao čast da otvori koncert „Verujem u ljubav“, posvećen Šabanu Šauliću, mladi pevač Nermin Handžić bio je gost na privatnoj proslavi porodice Šaulić.

Osnovana fondacija "Šaban Šaulić"

U intimnoj atmosferi jednog beogradskog hotela, među prijateljima i kolegama, Nermin se našao u društvu Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa. Veče je proteklo u znaku emocija, smeha i pesme koja je svima u srcu.

U jednom trenutku, vođen iskrenim osećanjem, Nermin je uzeo mikrofon i zapevao nekoliko Šabanovih pesama, što je oduševilo sve prisutne, a članovi porodice Šaulić nisu krili emocije.

Posle ove večeri, Nermin se oglasio na društvenim mrežama i podelio utiske:

-Nakon što sam imao čast da otvorim koncert „Verujem u ljubav“, posvećen kralju narodne muzike Šabanu Šauliću, bila mi je privilegija i zadovoljstvo da otpevam neke od njegovih pesama na privatnom druženju sa članovima njegove porodice, ali i velikanima muzičke scene Sašom Matićem, Aleksandrom Prijović, Goranom Gluhakovićem i mnogim drugima. Hvala dragim Šaulićima na iskrenoj emociji i podršci i da još puno godina slavimo u ovakvom raspoloženju uz pesme koje nam je naš Šaban ostavio - napisao je Nermin uz video sa proslave.

Podsetimo, nakon koncerta „Verujem u ljubav“, zajedničkim saopštenjem oglasili su se Viki Miljković, Dragan Tašković Taške i Nermin Handžić, podržavši fondaciju ali i podsetivši na neraskidive veze koje su imali sa kraljem folka, a njihova poruka još jednom je potvrdila koliko su ljubav, poštovanje i muzika neraskidivo povezani.

