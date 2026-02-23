LUKA VUJOVIĆ KLEKNUO I ZAPROSIO ANITU: "Hoćeš da se udaš za mene?" Usledio hladan tuš...
Tokom emisije "Gledanje ljubavnih klipova", Anita Stanojlović je ostala zatečena kada je saznala da je Luka Vujović šetao samo u donjem vešu u blizini Maje Marinković. Kako bi pokušao da ublaži tenziju i preokrene situaciju na šalu i pitao je da se uda za njega.
- Hoćeš da se udaš za mene? - pitao je Luka.
Njegov pokušaj da se izvuče prosidbom nije prošao onako kako je zamislio. Vidno iznervirana, Anita je krenula da ga provocira nakon čega se on povukao.
Iako je Luka pokušao da nasmeje sve prisutne komentarišući kako su ih kamere zumirale, Anita nije odustajala, već mu je oštro poručila: "Dođi da ti pokažem kako si se skidao"
Anita zahtevala da ide kući
Burno jutro u rijalitiju "Elita 9" obeležio je žestok verbalni okršaj bivših partnera, Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, koji je rezultirao Anitinim zahtevom za hitan raskid ugovora.
Sve je počelo tokom rutinske podele budžeta, kada su između njih dvoje pale teške reči i optužbe, zbog kojih se Anita vidno potresla. Emotivni pritisak je bio preveliki, pa je u suzama napustila Belu kuću i otišla u dvorište, gde je doživela slom.
Iako su gledaoci navikli na dramatične pretnje učesnika, Anita je ovoga puta bila izričita u nameri da trajno napusti šou, tražeći pravnog zastupnika isključivo radi izlaska:
"Pošaljite mi advokata, želim da izađem odavde. Želim da se donese ugovor, da potpišem ugovor i da idem kući".
