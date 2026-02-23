Slušaj vest

Naš najpopularniji influenser, Baka Prase, gostovao je kod Minje Miletić u Telcastu, projektu Telekoma Srbije, gde je otvorio dušu nakon sedam godina i ispričao detalje iz života koji se do sada nisu znali.

Priznao je da je kockom krenuo da se bavi u momentu kada su ga svi sponzori napustili, te je otkrio kako za sebe smatra da nije zavistan od tog poroka.

„Smatram da nisam zavistan, nemam problem sa tim. Desilo se da sam jednom tokom lajva izgubio neke pare i onda sam nakon toga prokockao još 200.000 evra svog novca. Kada sam se ujutru probudio, odlučio sam da narednih mesec dana nemam nikakav dodir sa kockom i uspeo sam“, priznao je, a Minja ga je pitala šta on tačno promoviše – motivaciju ili iluziju.

„Dobro pitanje. Davao sam se baš da budem dobar uticaj na mlade, zalagao sam se da treniraju, ne puše, ne piju i ne drogiraju se. To sam uvek akcentovao. Ismevali su me zbog toga i tada sam shvatio da nisam dužan da edukujem nikoga, već da pružim zabavu“, govori i priznaje da ga komentari još uvek malo pogađaju.

„Lagao bih kada bih rekao da me ne pogađa loš komentar. Naravno, ne mogu biti samo pozitivni komentari, ima mnogo ljudi koji me ne podnose. Ranije me je sve to pogađalo, ali to traje dok se ne navikneš, iako ih još uvek sve čitam“, kaže i otkriva kada mu je bilo najteže.

Loši potezi u karijeri

„Najteže mi je bilo kada su mi ugasili kanale, to je bio baš jak udarac. Van toga, teško mi je bilo kada se desilo sve ono sa lokalima brze hrane. U tim situacijama shvatiš ko ti je prijatelj i ko je tu za tebe u tom momentu. Lično imam isčišćen krug ljudi“, priznaje, pa otvoreno govori i o lošim potezima tokom karijere.

„Nije me sramota što mi je biznis propao. Moraš nekada da ne uspeš kako bi naučio gde grešiš. Što se brze hrane tiče konkretno, otvarali smo mnogo lokala, radnici su mnogo krali, trošak je samo rastao i posao mi je bio neprofitabilan. U totalu sam izašao iz tog posla u minusu od 300.000 evra.“

