Reporter RTS za kojim su devojke ludele, Igor Topalović, dao je otkaz. Tim povodom oglasio se na svom Instagram profilu.

Naime, Igor Topalović je otkrio da je nakon sedam godina doneo odluku da napusti RTS.

- Hvala i doviđenja. Nakon gotovo 7 godina rada na RTS-u, vreme je za neke nove stvari u karijeri. Hvala svima na podršci i lepim trenucima svih ovih godina - ružne zaboravljamo - napisao je on u objavi na Instagramu.

Igor nedavno otvorio dušu

Zbog Igora a su mnoge pripadnice nežnijeg pola istakle da će češće gledati televiziju, a nedavno je otkrio koliko mu prijaju takvi komplimenti:

- Najiskrenije, ja se trudim da se bavim novinarstvom. To je počelo još prošle godine u decembru, posle jednog izveštavanja. Žao mi je što niko nije primetio to moje izveštavanje. Mene u ovom stadijumu zanima novinarstvo. Trudim se da se što bolje bavim tim reporterskim poslom, a kako izgledam. Mislim da izgledam pristojno za televiziju, slikanje, živo javljanje, ali to je nešto lično - rekao je on za Blic i dodao:

Reporter RTS za kojim su devojke ludele, Igor Topalović, dao je otkaz. Tim povodom oglasio se na svom Instagram profilu.

- Prijaju ti komplimenti na privatnoj osnovi, a što se tiče novinarstva, vetar u leđa mi daju kritike, pozitivne ili negativne nekih autoriteta koje poštujem. Svakom normalnom čoveku će to da prija, da mu hrani ego, ali iskreno u ovom trenutku, više se obazirem na profesionalne i novinarske kritike.

Na pitanje da li je zauzet i da li poruke koje dobija utiču na njegov emotivni život, Igor je nedavno rekao:

- Za sada ne. Drugi krug je te hajke na mene, prvi krug je bio u decembru prošle godine, sada drugi krug i za sada nije dalo rezultata. Nisam zauzet.

