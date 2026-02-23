Slušaj vest

Reško Turković, brat pevača Šekija Turkovića, oglasio se nakon što je Šeki izjavio da je njegova supruga izvršila samoubistvo.

Šeki je naveo da snaju nikada nije upoznao, ali da mu je, uprkos tome, izuzetno žao zbog izgubljenog života i teške situacije kroz koju njegov brat prolazi.

Međutim, Reško iznosi drugačiju verziju događaja i tvrdi da je pevač ipak poznavao njegovu suprugu.

- On je starija generacija od mene, davno je otišao u Beograd, a ja sam ovde ostao i bavim se pevanjem, tu tezgarim. Nisam se bavio profesionalno pevanjem, ali sam dosta poznat ovde po Novom Pazaru - rekao je Reško, pa dodao:

1/6 Vidi galeriju Šeki Turković Foto: Kurir Televizija, printsccreen YT

- Jeste, upoznao ju je, ali je možda čovek zbunjen. Meni je Šeki brat od strica, on je dobar čovek baš. Nije mi pomogao oko karijere, ja sam sve sam. Mnogo rano sam stupio u brak i bio sam mnogo vezan za porodicu, tako da... Radim veselja i dan-danas. Šeki je naša legenda, on je dobar čovek. Davno je otišao on, sa svojih 16 godina je otišao za Beograd i tamo se posvetio karijeri. Ime je on, zvezda je. Svake godine on dolazi i obiđe nas. Gore u selu ima i vikendicu, lepo je sve to sređeno gore.

"Ubila se"

- Jeste, ona se ubila, ubila se dok sam ja bio ovde. Čuo sam, ali ne znam detalje. Sa Reškom sam u dobrim odnosima, ali se meni nikako ne javlja. Ponekad se sretnemo na veselju nekom, ali se sada nisam čuo sa njim, jer ovde nemam njegov broj, u Beogradu ga imam, ali nema ko da mi ga pošalje - kazao je Šeki.

Ovako je nekad izgledao Šeki Turković:

1/5 Vidi galeriju Ovako je nekad izgledao Šeki Turković Foto: Privatna Arhiva

- Mene je brat zvao iz Nemačke i rekao mi je za taj slučaj. Žao mi je, stvarno mi je žao, ali... Šta ja znam! Ja nju uopšte ne poznajem, nikada je nisam video. Žalim slučaj stvarno i nisam se čuo sa Reškom. Videli smo se pre dve godine na nekom veselju, kada je naš rođak pravio sunet, tamo smo pevali zajedno - rekao je Šeki Turković.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

kurir.rs/telegraf

Šeki Turković otvorio dušu: