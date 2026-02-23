Slušaj vest

Portal "Sandžak danas" objavio je u novembru prošle godine fotografiju na kojoj se vidi pevač Aca Lukas u kafani u društvu Nasera Orića, nekadašnjeg bošnjačkog ratnog komandanta u rejonu Srebrenice kojeg Srbija potražuje zbog optužbi za ratne zločine nad Srbima. Na žurki je pevao pevač Šerif Konjević, a on je sada u intervjuu za bosanske medije otkrio da se ne plaši ni Nasera ni Lukasa.

- Ja da znam pravu istinu ja bih rekao, ne bih lagao. Ja se ne plašim Nasera Orića ni Ace Lukasa. Ja sam pevao mom prijatelju na tom rođendanu i drago mi je jer ga mnogo volim. Moje mišljenje je da je to sve neko režirao, Šerif nikoga nikad nije uvredio. I mene su potkačili. Mene ne zanima ničija vera, a ja da stavljam etikete na čelo, to ne radim. Ja nikoga ne mrzim - rekao je Šerif Konjević za "Avaz".

1/6 Vidi galeriju Šerif Konjević Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolić

Šerif Konjević se tada oglasio

Šerif Konjević je rekao da se radilo o privatnoj zabavi, "rođendanu mog prijatelja".

- Ne znam šta bih vam odgovorio. Vi znate i Nasera Orića i Acu Lukasa i mene. Ja ne poznajem toliko likove kada nekome pevam, otkud ja znam. To nije bilo u Sandžaku, to je bilo verovatno na nekom drugom mestu. Nasera poznajem lično, zašto ne? Znate da ja puno ne razmišljam kome pevam, ko god voli da me sluša ja mu pevam. Svim dobronamernim ljudima. Ja sam imao fokus na Acu, njega poštujem i cenim. To je bila privatna žurka, rođendan mom prijatelju. Pojma nemam kome sam pevao i kome ću pevati. Nikome ne piše na čelu ko je i šta je i za koga radi - rekao nam je Šerif Konjević.

kurir / blic / avaz / sandzak danas

Pogledajte dodatni snimak: