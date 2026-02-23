Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Dragana Spasojević gostovala je u jednoj emisiji, gde je govorila o aktuelnostima u "Eliti 9". Dragana se ovom prilikom osvrnula na ljubavni odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića, te je dala svoj sud.

- Deluje mi kao da Maja čeka nekoga ili se nada nekome. Ona se fizički svidela Asminu, ali on je i te kako ušao namazano i smisleno. On se tripuje da vodi igru i da je glavni dasa. Nametnu se. Meni je fascinantno što oni njega smatraju bitnom karikom u rijalitiju. Mislim da njoj ne bi bio problem da joj se toliko svideo. Njeno učešće ove godine mi se ne sviđa - rekla je Dragana.

- Maju novac ne interesuje - rekla je Dragana.

- Da li mislite da može da se pomiri sa Janjušem? - pitao je voditelj.

- Oni su ozbiljni rijaliti igrači i tu nema ničega, samo da se zavrti priča malo. Ja sam bila u četvorci kad je bila njihova patologija, ovo sad ne, nema ni vatrica - rekla je Dragana u emisiji "Pitam za druga".

"Na garderobu dajemo 30.000 evra po sezoni"

Majin otac se nedavno osvrnuo i na komentare da Maja više nije glavni akter, te se kači na druge učesnike.

- Ne mora da se bude u priči da bi neko pobedio, pa evo imamo primer Kijine mame. Maji je dovoljno da se pojavi sa svojim izgledom i drži pažnju. U kući su svi njeni fanovi, osim Miće, Matore i Miljane, ona je četvrta po stažu u kući – rekao je Taki, a onda se osvrnuo i na garderobu koju šalje rijaliti učesnici.

- Više ne spremam garderobu, sada sam joj rekao da kupi na vreme. Sad je i zadnjica umanjena i ne mogu da idem do kreatora za svaki detalj. Neka blista i neka izađe poslednja, ali uvek tata kupuje i šalje. Mnogo je uloženo u njenu garderobu, ove godine je sama sebi uložila u garderobu, ali tamo ako hoćeš da uđeš za odeću moraš minimalno da uložiš 30. 000 evra. To je javna scena, pa samo preko 2. 000 evra smo dali samo za šminku i kreme i sve to košta.

