Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića i Meline Galić, odlučila je da napravi veliki životni korak i preseli se u Barselonu.

Ovaj potez dolazi nakon turbulentnog perioda u njenom privatnom životu i odnosi se kako na lične, tako i na emotivne razloge.

Njeni dani ispunjeni su posetama lokalnim restoranima, šoping centrima, igrom tenisa na ekskluzivnim terenima, kao i opuštanjem na plažama ovog prelepog primorskog grada.

Našla novog bogatog momka

- Odnedavno se viđa sa momkom koji već godinama živi u Španiji, i smatrala je da je jedino logično rešenje da se preseli kod njega i uživa daleko od očiju javnosti - otkriva izvor blizak Džinovićevoj.

Haris negoduje

Kako prenose mediji, odnosi između Harisa Džinovića i Đine još uvek su zategnuti, a njen potez da se preseli u Barselonu nije naišao na njegovo odobravanje.

- Đina je bez ikakvog prethodnog dogovora sa Harisom odlučila da se preseli. Njihovi odnosi nisu najbolji još od njegovog razvoda od Meline, a svaki njen sledeći korak on je dočekivao sa negodovanjem. Đina se s njim gotovo i ne čuje otkako je otišla u Španiju, ali ne sumnjam da će se pomiriti, ipak su otac i ćerka, i jasno je koliko se vole - otkriva dobro obavešten izvor.