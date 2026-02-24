Bivša zadrugarka Dragana Spasojević prvi put je javno govorila o detaljima svoje veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, verenikom pevačice Mine Kostić. Dragana je otkrila da o Kasperu, koji se nedavno vratio u Ameriku, nema lepo mišljenje, a objasnila je i zbog čega nije ranije iznosila detalje njihovog odnosa.

- Nemam veze sa njima. Zatečena sam... To je bilo pre dve godine, nisam želela zbog svoje porodice da dajem intervjue, a onda ni zbog porodice zbog tog čoveka, upoznala sam ih, divni su ljudi. Kad nema nešto lepo, neću ni ružno... To što sam ja birala tišinu, a neko je bio glasniji, ne znači da govori istinu... Više se ona oglašavala na tu temu - rekla je Dragana za Red TV, pa nastavila:

Dragana Spasojević Foto: Pritnsceen/Instagram

Dao joj prsten

- Bila sam sa tim čovekom, to je trajalo malo više od godinu dana, dobila sam prsten, ja sam to sve prošla, ja sam stavila tačku na taj odnos, ćutala sam, sad kažem jesam, bili smo zajedno, on je mene našao na Tiktoku... Ja sam sve ljude zamolila da se ne oglašavaju. Trpela sam torturu mesec dana. Birala sam da se ne oglašavam, sama sam bila zaljubljena i nama odgovara priča koju nam taj čovek plasira. Njeno je šta će da mu veruje i ima pravo. Malo su me prozvali da li je bila romansa ili vezica i da li sam bila verena.

Prema njenim rečima od Mine je očekivala da bude dama i da ne komentariše Kasperove bivše veze.

- Ružno je da kaže da li sam ja bila kratka veza. Želim mu svu sreću ovog sveta, to što nije za mene ne znači da nije za nju, od srca im želim sve najlepše. Trajalo je više od godinu dana, dobila sam prsten, bila je ozbiljna veza, upoznao je moje roditelje i ja njegove.

1/5 Vidi galeriju Mina i Kasper Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen

Presta da joj piše kad je upoznao Minu

Kako je istakla, do raskida je došlo nakon što je skinula ružičaste naočare.

- On je mesecima pokušavao da se mi pomirimo, do prošle godine do mog rođendana je pokušavao da dođe do mene. Kad je Mina došla u njegov život, on je meni prestao da piše. Mi nismo izlazili javno, čuvala sam privatnost, imam slike i dokaze. Sve se zna. Ne sviđa mi se što je rekla da je to romansa, kratka veza. Ona je trebalo da ispadne gospođetina i da ne komentariše na taj način da li je to bila kratka veza i romansa. Što bi mene neko vređao i govorio tako. Nije mi prijatno da pričam o tome, želim im sreću i to je to. Mene je našao na TikToku, Minu na Instagramu, njemu je to manir. Meni je to bila prva veza na daljinu i poslednja, to potpisujem. Zbog svojih i njegovih roditelja ništa ne bih iznosila. Ja sam korak ispred njih, sve sam to prošla, samo nije bilo javno - rekla je Dragana, a na pitanje da li je volela Kaspera, rekla je:

- Sigurno da da, u tom nekom periodu bila sam zaljubljena, prošla sam to pisanje priča... Ne bih ja njega upoznala sa roditeljima, niti bih išla tamo da nije bilo ozbiljno.