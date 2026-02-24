Slušaj vest

Igor Topalović bio je reporter informativnog programa Javnog servisa Srbije, a posle sedam godina dao je otkaz na RTS. On je od samog početka privlačio veliku pažnju javnosti, naročito ženske populacije, a svojevremeno je otvorio dušu i otkrio detalje o sebi koje niko nije znao.

Zbog Igora su mnoge pripadnice nežnijeg pola istakle da će češće gledati televiziju, a mi smo ga tada upitali koliko mu prijaju takvi komplimenti:

- Najiskrenije, ja se trudim da se bavim novinarstvom. To je počelo još prošle godine u decembru, posle jednog izveštavanja. Žao mi je što niko nije primetio to moje izveštavanje. Mene u ovom stadijumu zanima novinarstvo. Trudim se da se što bolje bavim tim reporterskim poslom, a kako izgledam. Mislim da izgledam pristojno za televiziju, slikanje, živo javljanje, ali to je nešto lično - rekao je on i dodao:

1/4 Vidi galeriju Reporter RTS za kojim su devojke ludele, Igor Topalović, dao je otkaz. Tim povodom oglasio se na svom Instagram profilu. Foto: Printscreen

- Prijaju ti komplimenti na privatnoj osnovi, a što se tiče novinarstva, vetar u leđa mi daju kritike, pozitivne ili negativne nekih autoriteta koje poštujem. Svakom normalnom čoveku će to da prija, da mu hrani ego, ali iskreno u ovom trenutku, više se obazirem na profesionalne i novinarske kritike.

"Inboks mi je pun poruka"

Prijemno sanduče mu je kako kaže pun raznih poruka i ponuda, ali on se trudi da ostane profesionalan, u svakom smislu.

- Pun mi je inboks poruka i raznih ponuda, ali polako, obazriv sam, ne zalećem se tek tako. Odgovaram ja, ne volim sinovanja, ako je nekulturno blokiram. Generalno ili lajkujem poruku ili odgovorim nešto, ne volim ta kuliranja, mislim da je to nekulturno. Video sam na društvenim mrežama mnogo komentara, raznih strana, ubeđenja, iskreno čitao sam, zabavno mi je, ako sam neraspoložen, mogu da pročitam, ali neće to uticati na mene kao na ličnosti - rekao je on tada.

Jedna noć mu je promenila život

Izveštavanja su često iscrpna, a jedan uzdah je sve ono što je potrebno za jednu pripremu pred uključenj, naročito kada izveštava o tragedijama koje su pogodile našu zemlju.

- Ima jedna noć kad mislim da sam porastao, u smislu da sam otišao kao dečak, a vratio se kao stariji. To je noć Dubone. Taj dan smo ceo dan izveštavali o Ribnikaru, sutradan četvrtak veče smo imali dan odmora, spremali smo specijalnu emisiju za petak, ali došao je taj poziv. Bio je to veliki masakr u blizini Mladenovca. To jutro, negde oko četiri do 13 časova, sam imao više od 20 uključenja. Tada sam izgubio potpuno tremu pred kamerom. Ta noć se u meni urezala i profesionalno i privatno. Pogledao sam ja ta svoja uključenja i bilo je to moje najbolje izveštavanje u datom trenutku. Ja sam u tom trenutku najmlađi reporter u redakciji i dao sam svoj maksimum.