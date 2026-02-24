Slušaj vest

Lepa Brena pojaviće se u filmu "Sale", koji je porodica Saše Popovića uz podršku Grand produkcije snimala prethodnih meseci.

Iako je priznala da nema kontakt sa Brenom, te da je nije posetila otkako je Saša preminuo, Suzana Jovanović je istakla da će Brena biti deo ovog filma, pa tako i jeste.

U najavi je u jednom trenutku prikazana je i folk zvezda, koja je govorila s knedlom u grlu.

- I kad nam je bilo najteže, uvek smo se dogovarali da moramo da idemo dalje... - Brenina je rečenica koja je prikazana u najavi.

Ćerka Aleksandra prvi put posle očeve smrti

Ćerka Aleksandra je bila veoma vezana za Sašu, a kroz suze je u filmu rekla.

- Šta da kažem, meni je on bio najbolji tata na svetu - rekla je ona u dokumetarnom filmu.

U dokumentarcu o Saši Popoviću učestvuju i brojne javne ličnosti, među kojima su pevačice Jelena Karleuša, Svetlana Ceca Ražnatović, Lepa Brena, Marija Šerifović i mnogi drugi.

Sofra o Popoviću

Poznati muzičar Aca Sofronijević progovorio je nedavno o svom odnosu sa pokojnim Sašom Popovićem.

Ističe da su se godinama poznavali, te da mu je žao što ga nije poslušao dok je još uvek bio živ.- Pamtim ga kao neverovatno iskrenog čoveka, koji odmah kaže šta misli. Sa kojim nema sivo, samo crno ili belo. Njegove reči su mi uvek u glavi i najbitnija stvar koju sam naučio je da je najvažnije da u ovom poslu traješ, da se u trajanju razvija, učiš i da nikada ne zaboraviš odakle si krenuo. Te njegove reči su mi uvek u glavi gde god da pođem i šta god da radim - istakao je Sofra.