Slušaj vest

Komšije Katarine Grujić za nju imaju samo reči hvale.

Oni kažu da je pevačica posvećena porodici, te da ju je suprug Marko Gobeljić promenio.

Svi se okreću za njom

- Kaća izgleda bolje nego ikada. Iako svi znaju da je udata kada prođe kompleksom za njom okreću glavu i odmeravaju je. Čak i kada šeta ćerkicu. Možda bi mogla i koji kilogram više da nabaci lepo bi joj stajalo. Mislim da Marku to ne bi trebalo da smeta, pa ona je javna ličnost u nju su svakako oči uprte ceo život, kaže jedan od čuvara.

Katarina Grujić na svadbi Uroša Živković Foto: Damir Dervišagić

Marko i Kaća nisu baš dugo u ovom stanu, pa ih stariji stanovnici ne prepoznaju ali zato mlađi znaju.

- Marka smo retko viđali otkako su se uselili jer je on valjda bio u nekoj stranoj zemlji, a ona je stalno u trku. Viđamo je u obližnoj prodavnici preko puta kada ode u veliku nabavku i kako se igra sa ćerkicom. Dosta se uozbiljila od kada je postala majka. To verovatno i vi novinari primećujete jer se ranije pisalo o njenim provodima, a sada je više nema u tim rubrikama.

Dve srednjoškolke su je viđale sa Andreanom Čekić, a o pevačicinom modnom ukusu imaju samo reči hvale.

- Uvek gledamo kako je obučena, ali torbe koje ona nosi o njima možemo samo da sanjamo. Mislim da u torbama i obući ima hiljade evra, dok nema komplekse da joj odeća bude neki brend koji svaki prosečan Srbin nosi. Nije umišljena i deluje pristupačno. Viđali smo je sa Andrijanom Čekić ovde u obližnjem kafiću - govorile su one.

1/5 Vidi galeriju Katarina Grujić imala turbulentan ljubavni život Foto: Printscrean, Kurir Televizija, Kurir

Čarobni štapić

Komšije kažu da je Kaća danju porodična žena, noću prava seks bomba.

- Tokom dana je možete videti kako vodi ćerkicu, kupuje namirnice i hemiju. Tu joj često dođe i familija, otac joj je često sa njom. Bude bez šminke i sa kosom svezanom u punđu, a onda posle nekoliko sati je vidite kako izlazi iz ulaza i ide na nastup kao seks bomba. Bukvalno kao da je neko upotrebio čarobni štapić i potpuno je transformisao. To njen posao zahteva i mislim da dobro pliva i balansira u tome.

Jedan momak tvrdi da je Katarina ranije nije bila sa muškarcima koji joj ne dolikuju.

- Samo iz viđenja, ali često moja ekipa i ja zakupimo separe ako negde peva u Beogradu. Volimo kakvu žurku pravi. Ranije se zabavljala se nekim momcima koji nisu bili njen nivo, Marko je ipak za klasu iznad. Oboje su uspešni, kaže ovaj momak.

1/10 Vidi galeriju Katarina Grujić Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Magazin In, Damir Dervišagić

Vozi kao muško

Susedi kažu da je Kaća pravi Šumaher za volanom.

- Vozi bukvalno kao muško. Koči kao da se potpisuje, uparkira se za minut tamo gde biste se kladili da ne može auto da joj stane. Potpuno je sposobna i stalno se iznova oduševljavamo kako vozi. Nije to nasilna vožnja, da ne shvatite pogrešno, ali prosto se vidi da ima dobre reflekse i da zna da vozi, objašnjavali su ovi momci.

kurir/blic