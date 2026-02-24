Slušaj vest

Snežana Stanimirović, bivša žena Ace Amadeusa, oglasila se za Kurir nakon što je muzičar odlučio da progovorio o njihovom turbulentnom odnosu i optuži je da ga je tokom braka varala i konzumirala nedozvoljene supstance.

- Videla sam šta je izjavio i ja ne želim da se pojavljujem u medijima. Preporučila bih da u policiji proverite sve prijave o nasilju u porodici i ko se drogira. Ja se ne bih oglašavala, ali moja ćerka, koja je punoletna, rado će vam sve ispričati - poručila nam je Svetlana.

Podsetimo, Aca Amadeus tvrdi da je nakon razlaza saznao da ga je bivša partnerka varala, i to, kako navodi, sa svojim učenikom, budući da je zaposlena u prosveti.

Pokušali pomirenje

- Meni je pre tri meseca nestao kompjuter iz kuće. Nestalo je i 10.000 evra, kao i porodično zlato. Šta da kažem, jezivo. Sve je to prijavljeno policiji u Blacu. Na snimku koji sam dobio vidi se moja žena sa svojim učenikom. Mislim da je on to pustio u javnost jer ga je ona ostavila - rekao je muzičar i dodao da je za prevaru saznao pre četiri meseca.

Kako je rekao, iako su se u međuvremenu formalno razveli, pokušali su da obnove odnos i daju braku još jednu šansu. Međutim, pomirenje nije potrajalo.

Ko je žena Ace Amadeusa?

Aleksandar nikada svoj život nije eksponirao u javnosti, osim što se u nekoliko navrata pojavljivao zajedno sa porodicom na javnim događajima. O privatnom životu retko je pričao. Poznato je da je sa suprugom bio 35 godina u braku i da par ima naslednicu, koja je takođe umešana u skandal. Aleksandrova ćerka tvrdi da je porodični haos započeo kada je njen otac Aca napravio ljubomornu scenu zbog jednog muškarca od kojeg je njena majka kupila nekoliko knjiga.

Prema njenim rečima, situacija je eskalirala do te mere da je Aca, u naletu besa, izbacio njenu majku iz kuće, ostavljajući je napolju bez kaputa, tašne i telefona. Ovaj događaj doveo je do ozbiljnih problema u porodici i dodatno narušio odnose među njima.

"Tata je tada iz besa i osvete uzeo mamin telefon i zatim te dve provokativne fotografije, koje je inače ona ranije na njegovo insistiranje snimila, pustio na mamine društvene mreže. Bila sam pored njega, plakala sam i molila ga da to ne radi, ali ipak je uradio", pričala je ćerka.

Acina ćerka ipak nije prekinula komunikaciju s ocem, ali je on navodno stalno tražio informacije o njenoj majci.