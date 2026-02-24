Slušaj vest

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u Vranju.

Performans koji je izazvao skandal

Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić izvodio svoju pesmu “Čokolada”.

Foto: Petar Aleksić

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje.

3 krivične prijave

Iz Osnovnog javnog tužilaštva su potvrdili da su primili i tri krivične prijave protiv odgovornih ljudi u klubu u Vranju, gde je reper nastupao.

- U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtev zaprikupljanje potrebnih obaveštenja na sve okolnosti nastanka kritičnogdogađaja - navodi se u odgovoru OJT.

1/13 Vidi galeriju Kontroverzni nastupi Desingerice Foto: Screenshot, Printscreen Instagram

Desingerica o skandalu

Reper je progovorio o haosu i otkrio da nije odgovoran za ponašanje svoje publike i ljudi koji su punoletni.

- Nisam ja doneo. Ne mogu ja da vaspitavam ljude i objašavam šta ko treba da radi. Ljudi su generalno retardi. Sva sreća takvi su u manjini. Svi ko zombiji: "Desingerica zlostavlja...". Pogledajte malo, pročitajte... - govorio je reper i dodao:

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES, Boba Nikolić



- Lako je govoriti šta ko treba da radi, ja se nikome ne mešam. Svako ima posledice za nešto što uradi. Punoletan čovek doneo je svoju ovcu, jagnje... On je taj koji je odgovoran, doneo je, ja sam iskreno bio u šoku. Ali mene kad počnu da nerviraju, ja onda namerno... Ja sam poljubio, kao prekstio, nisam u trenutku znao ni šta treba da radim. Ovo im je previše a kad ližu prste u pečenjari tad im je slatko, sve licemeri - govorio je Desingerica.

kurir/blic