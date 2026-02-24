Slušaj vest

Nastup Dragomira Despića Desingerice izazvao je opšti haos, ali i osudu javnosti zbog živog jagnjeta koje se pojavilo na bini.

Zbog ovog nemilog događaja protiv repera su podnete i tri krivične prijave.

Lavina negativnih komentara

Naime, reperu su na scenu doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić neumorno izvodio svoju pesmu „Čokolada“.

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje. Jedan od komentara glasi: „Ovo je previše, umetnost ne sme da uključuje zlostavljanje životinja!“

"Jadno jagnje pokušava da pobegne", "Dokle više idu njegova ludila" i "Maltretira životinje" - pisali su drugi.

Desingerica o skandalu

Reper je progovorio o haosu i otkrio da nije odgovoran za ponašanje svoje publike i ljudi koji su punoletni.

- Nisam ja doneo jagnje. Ne mogu ja da vaspitavam ljude i objašavam šta ko treba da radi. Ljudi su generalno retardi. Sva sreća takvi su u manjini. Svi ko zombiji: "Desingerica zlostavlja...". Pogledajte malo, pročitajte... - govorio je reper i dodao:

1/13 Vidi galeriju Kontroverzni nastupi Desingerice Foto: Screenshot, Printscreen Instagram

- Lako je govoriti šta ko treba da radi, ja se nikome ne mešam. Svako ima posledice za nešto što uradi. Punoletan čovek doneo je svoju ovcu, jagnje... On je taj koji je odgovoran, doneo je, ja sam iskreno bio u šoku. Ali mene kad počnu da nerviraju, ja onda namerno... Ja sam poljubio, kao prekstio, nisam u trenutku znao ni šta treba da radim. Ovo im je previše a kad ližu prste u pečenjari tad im je slatko, sve licemeri - govorio je Desingerica.